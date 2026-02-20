“Riccione cambia”, nuovo incontro pubblico con i quartieri Marano e Spontricciolo

Giovedì 26 febbraio alle 21 confronto tra la sindaca Daniela Angelini, assessori e cittadini

Prosegue il percorso partecipativo “Riccione cambia – Costruiamola insieme” promosso dall’Amministrazione comunale per condividere con i cittadini le scelte sul futuro della città.

Il terzo appuntamento pubblico dedicato alla riqualificazione urbana si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 21:00 presso Ristorante La Fattoria (viale D’Annunzio 118) e coinvolgerà in particolare i quartieri Marano e Spontricciolo.

Dopo l’ottima partecipazione registrata nei primi incontri, la serata rappresenta un nuovo momento di confronto tra amministratori e residenti. La sindaca Daniela Angelini, insieme agli assessori competenti, dialogherà con i cittadini per individuare priorità, progetti di quartiere e rispondere alle domande dei cittadini.

L’iniziativa punta infatti a garantire la massima trasparenza amministrativa attraverso la presentazione dei risultati già raggiunti e l’aggiornamento sui cantieri in corso, offrendo al tempo stesso la possibilità di verificare lo stato di avanzamento delle opere e confrontarsi direttamente su criticità e proposte.





Al termine degli interventi istituzionali sarà quindi lasciato spazio alle domande: i cittadini potranno presentare proposte e segnalazioni ricevendo risposte puntuali dagli assessori in base alle rispettive deleghe.

Gli incontri proseguiranno fino al 9 aprile.



