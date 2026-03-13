Riccione cambia, partecipazione attiva nei quartieri Raibano, Riccione 2 e Villaggio Papini

Sindaca Angelini incontra i cittadini per illustrare cantieri, riqualificazioni e progetti

Una partecipazione attenta e un dialogo positivo e costruttivo sui temi che riguardano il territorio hanno caratterizzato il quarto appuntamento di “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, il percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale per condividere le scelte sul futuro della città. Ieri sera, presso la sala di quartiere di viale Arezzo, la sindaca Daniela Angelini e la squadra di governo hanno incontrato i residenti di Raibano, Riccione 2 e Villaggio Papini per illustrare i cantieri e i progetti che stanno ridisegnando l’area sud-ovest della città.

Una visione d’insieme: rigenerazione e responsabilità sociale

L’amministrazione ha sottolineato come ogni cantiere faccia parte di un unico mosaico volto a cambiare pelle alla città, mettendo sempre al centro la persona. “Rigenerare non significa solo costruire, ma dare nuova vita, dignità e bellezza a ciò che esiste”, ha ribadito la sindaca, spiegando come il piano sia il frutto di un grande lavoro di squadra e di un dialogo costante nato per rispondere a esigenze reali. Riccione sta attraversando un passaggio vitale e coraggioso verso una città dinamica e moderna; un cambiamento che, sebbene possa comportare disagi temporanei legati ai cantieri, “è necessario per gettare le basi di una città capace di correre verso il futuro”.

Questa visione poggia su fondamenta finanziarie solide: grazie a una gestione virtuosa che ha permesso di recuperare 5 milioni di euro dall’evasione fiscale, il Comune ha scelto non solo di bloccare i tributi per il 2026, ma di ridurre l'addizionale Irpef, lasciando più risorse nelle tasche dei cittadini, specialmente delle fasce più deboli. La solidità dei conti è il motore che permette di trasformare i progetti in realtà, con un Piano triennale da 70 milioni di euro che garantisce investimenti record nel welfare, nella sicurezza e nella cura diffusa di ogni quartiere.

Raibano: viabilità sicura e protezione idraulica

Per quanto riguarda il quartiere Raibano, la sindaca ha affrontato prioritariamente il tema della sicurezza stradale e della protezione del territorio. È ormai completata la nuova rotatoria tra via Gradara e via dell’Ecologia: la struttura è pronta e mancano solo le ultime rifiniture e l’asfaltatura finale, che verranno eseguite a brevissimo per consegnare un incrocio finalmente sicuro e fluido. Sul fronte della viabilità quotidiana, è stato ricordato l'investimento massiccio di 400.000 euro per l'asfaltatura di via Gradara e, su richiesta dei cittadini, il riposizionamento della fermata dell’autobus nelle vicinanze di viale Marche.

L’attenzione alla zona artigianale è andata oltre, con il rifacimento dei manti stradali completato in via dell’Artigianato, via dell’Industria e in un tratto di via Venezia fino al cavalcavia, oltre alla nuova segnaletica orizzontale in via Montefeltro e vie limitrofe. Fondamentale, inoltre, l'aggiornamento sulla protezione del territorio: il progetto del fosso scolmatore a monte di Raibano ha terminato la fase di Conferenza dei Servizi ed entro fine mese verrà validato e il consorzio procederà alla gara per l'affidamento dei lavori.

Riccione 2 e Villaggio Papini: modernizzazione e sottoservizi

Spostandosi a Riccione 2, la visione dell'amministrazione punta a una riqualificazione profonda: dopo la conclusione della prima fase e il termine della posa della fibra ottica — passaggio necessario per procedere con i lavori stradali — è partita la seconda fase. Questa prevede la bonifica integrale degli acquedotti, intervento fondamentale che include anche il rifacimento di asfalti e marciapiedi.

Per quanto riguarda il Villaggio Papini e l’area dell’Ospedale, la sindaca ha ricordato i tasselli realizzati all'inizio della consiliatura, come la nuova rotatoria tra viale Frosinone e la Statale e il parcheggio dell’Ospedale, che hanno rivoluzionato l’accessibilità ai servizi. A questi si aggiungono le recenti asfaltature di via Alghero e via Cagliari, oltre al piano di pulizia di fossi e canali nel tratto dell'Ecologia per garantire la piena sicurezza idraulica.

Il percorso nei quartieri continua

Dopo l’incontro per i quartieri Tre Villaggi, Riccione 2, Raibano, il calendario di “Riccione cambia – Costruiamola insieme” proseguirà con i seguenti appuntamenti: