Riccione cambia: quarta tappa del percorso partecipativo

Appuntamento giovedì alle 21 con la sindaca Daniela Angelini e gli assessori per fare il punto sui cantieri e raccogliere proposte e segnalazioni dei cittadini

Prosegue il percorso partecipativo “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per condividere con la cittadinanza le scelte strategiche sul futuro del territorio.

Il quarto appuntamento pubblico, focalizzato sulla riqualificazione urbana, le opere pubbliche e sui servizi locali, si terrà domani, giovedì 12 marzo alle ore 21:00, presso la Tensostruttura di viale Arezzo. L’incontro è rivolto in particolare ai residenti dei quartieri Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano.

Dopo il grande interesse suscitato dalle precedenti tappe, questa serata rappresenta un'importante occasione di confronto diretto. La sindaca Daniela Angelini, insieme agli assessori della giunta, dialogherà con i cittadini per individuare le priorità del quartiere e rispondere ai quesiti della comunità.

L’obiettivo dell’iniziativa è garantire la massima trasparenza amministrativa: durante la serata verranno presentati i risultati già ottenuti e forniti aggiornamenti dettagliati sui cantieri in corso. Sarà un momento fondamentale per verificare lo stato di avanzamento delle opere e confrontarsi su criticità e proposte concrete.

Al termine della presentazione istituzionale, verrà dato ampio spazio agli interventi del pubblico: i cittadini potranno avanzare proposte e segnalazioni, ricevendo risposte puntuali dai singoli assessori in base alle rispettive deleghe.



