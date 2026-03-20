Riccione cambia: quinta tappa del ciclo di incontri sulla rigenerazione urbana

Lavori su viale Ceccarini e porto, nuove darsene e infrastrutture verdi entro il 2027

Si è tenuto giovedì sera al Palazzo del Turismo il quinto appuntamento del ciclo “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, un momento di confronto puntuale dedicato alla metamorfosi in atto nel nucleo centrale della città. La sindaca Daniela Angelini, insieme ai componenti della giunta, ha illustrato ai residenti un percorso di rigenerazione che mira a restituire bellezza e dignità agli spazi pubblici, mettendo al centro le esigenze delle persone e l'identità dei quartieri. Un piano ambizioso che poggia su basi economiche solide: la sindaca ha infatti evidenziato come il recupero dell’evasione fiscale per quasi 5 milioni di euro nel 2025 permetta oggi di investire sul futuro senza aumentare le tasse e riducendo l’addizionale Irpef.

Il nuovo volto di viale Ceccarini

Uno dei temi cardine della serata è stato l'avanzamento dei lavori su viale Ceccarini, descritto come il “simbolo di una città che ha il coraggio di rinnovarsi profondamente”. Dopo la conclusione del primo tratto lo scorso giugno, la sindaca ha confermato un cronoprogramma serrato: il secondo stralcio, tra viale Milano e viale Gramsci, sarà consegnato per Pasqua, mentre il tratto fino all’incrocio con viale Dante verrà ultimato entro il 31 maggio. L’obiettivo è arrivare alla primavera del 2027 per l’inaugurazione dell’opera completa e totalmente rinnovata fino alla ferrovia e a piazzale Ceccarini.

La riqualificazione del porto e le nuove darsene

Particolare attenzione è stata dedicata all'area del porto canale, dove la riqualificazione delle banchine e delle strade limitrofe procede verso la fase finale. Entro l'estate si concluderanno gli interventi in viale Parini — nel tratto tra viale Dante e viale D'Annunzio, arricchito da una nuova gradonata — e nel segmento tra viale Bellini e la ferrovia. Per quanto riguarda il futuro delle darsene, è già stato approvato il documento delle alternative progettuali. E’ inoltre in corso la rinaturalizzazione del Rio Melo con infrastrutture verdi e blu, con l'obiettivo di integrare l'area portuale nel tessuto urbano moderno. Confermato inoltre l’avvio dei lavori, entro l’anno, dei lavori alla nuova caserma dei Carabinieri di viale Cortemaggiore.

Sicurezza urbana e sviluppo economico

Sul fronte della vivibilità e del sostegno all'economia locale, l’Amministrazione ha presentato i progetti degli Hub urbani Ceccarini-Dante e Alba, pensati per valorizzare il commercio di vicinato attraverso impegni concreti presi con le associazioni di categoria. È stata inoltre ribadita l'importanza della sicurezza urbana, con l'ultimazione delle protezioni fisse e dei Pilomat nelle zone pedonali per tutelare le attività commerciali. Per quanto riguarda la trasformazione di piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari in una grande promenade verde con giochi d'acqua, il progetto è in dirittura d'arrivo: approvato il documento delle alternative progettuali, la Giunta si appresta ora a dare il via libera al progetto definitivo per un investimento strategico da 2,5 milioni di euro.

Identità culturale e rigenerazione

La riapertura dello Spazio Tondelli, restituito proprio ieri sera alla comunità, rappresenta il simbolo di una rigenerazione che non è fatta solo di asfalto, ma di anima e cultura restituita alla cittadinanza. La sindaca ha concluso l'esposizione ricordando che ogni tassello del piano, dai grandi viali ai marciapiedi di viale Dei Mille e viale D’Annunzio, concorre a definire una Riccione solida, equa e proiettata verso il futuro.





Il percorso nei quartieri continua

L'ultimo atto di questo viaggio nel territorio comunale si terrà tra poche settimane:

Giovedì 9 aprile – ore 21:00: Paese (Centro della Pesa – viale Lazio 10).



