Riccione, cambio al vertice dell’Ufficio marittimo: Nicola Carannante nuovo comandante

Incontro in Comune con la vicesindaca Villa e l’assessore Andruccioli

Questa mattina la vicesindaca di Riccione, Sandra Villa, e l’assessore al Demanio, Christian Andruccioli, hanno ricevuto nella sala di rappresentanza del Municipio il nuovo comandante dell’Ufficio locale marittimo di Riccione, il luogotenente Nicola Carannante, accompagnato dal comandante uscente, il luogotenente Massimo Russo. L’appuntamento segue il solco tracciato dallo scorso primo settembre, quando la sindaca Daniela Angelini aveva accolto la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, la capitana di fregata Ilaria Toraldo, insieme ai vertici territoriali della Guardia Costiera.

Un confronto costruttivo su sicurezza e tutela della costa

L’incontro istituzionale si è svolto in un clima di proficua cordialità ed è stato l’occasione per avviare un confronto ampio e strutturato sui temi strategici legati alla vita marittima della città. Durante il colloquio sono stati approfonditi i principali aspetti riguardanti la sicurezza della costa, il presidio delle attività balneari, la tutela dell’ambiente marino e l’assistenza a residenti e turisti che frequentano il litorale riccionese.

Profondo ringraziamento e continuità nella collaborazione

Nel corso dell’appuntamento, gli amministratori hanno espresso un profondo e sentito ringraziamento al luogotenente Massimo Russo - destinato a nuovo incarico presso la Capitaneria di porto di Rimini - per l’ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida del presidio cittadino, evidenziandone la costante presenza, la professionalità e la fondamentale dedizione dimostrate al servizio della comunità. Contestualmente, l’amministrazione comunale ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante Nicola Carannante, confermando la totale disponibilità e la massima collaborazione dell’ente per proseguire insieme nel comune obiettivo di salvaguardare il patrimonio marittimo e garantire la sicurezza dell’intero territorio.



