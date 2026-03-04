Riccione capitale degli allenamenti internazionali di nuoto

750 atleti da oltre 6 Paesi europei negli impianti dello Stadio del Nuoto fino al 4 maggio

È in corso dal 13 febbraio un intenso periodo di attività presso la piscina olimpionica esterna coperta dello Stadio del Nuoto di Riccione dovuto alla presenza di tante società sportive internazionali che scelgono Riccione per i propri allenamenti collegiali, elevandola a vero punto di riferimento per il panorama sportivo e turistico non solo della città. Durante queste oltre 12 settimane di collegiali, gli impianti dello Stadio del Nuoto ospiteranno 750 atleti e i loro staff provenienti da oltre sei Paesi europei, tra cui Slovenia, Svizzera, Francia, Germania, Austria e, naturalmente, Italia, per concludersi il 4 maggio. Gli atleti in vasca, suddivisi tra più di 24 società sportive, si dedicano a intensi allenamenti e preparazioni, contribuendo a creare un clima di grande fermento e dinamismo all’interno della struttura.

Le prenotazioni di quest’anno sono in forte crescita rispetto alla passata stagione, che già aveva ottenuto ottime presenze; un risultato che premia lo sforzo organizzativo e gli investimenti economici compiuti dalle istituzioni coinvolte: in primis Polisportiva Riccione, con il supporto del consorzio Promhotels e dei suoi associati e del Comune di Riccione, che ha contribuito con grande impegno per garantire il successo di questa iniziativa. La collaborazione tra gli enti ha permesso di creare un’occasione di destagionalizzazione del turismo riccionese, ampliando così l’offerta turistica della città e offrendo un motivo in più ai visitatori di soggiornare a Riccione e di raccontarne i pregi nelle località di provenienza, azione che già avviene durante il soggiorno viste le tante interazioni sui social network.

Il grande sforzo organizzativo non si limita alla gestione delle attività sportive; infatti, questa iniziativa contribuisce anche a valorizzare l’immagine di Riccione come città capace di coniugare sport, turismo e cultura in modo sinergico. La presenza di atleti internazionali e di numerose società sportive crea un flusso di visitatori che portano benefici anche alle strutture ricettive, ai ristoranti e ai servizi locali, favorendo un rilancio economico e sociale per l’intera comunità.

"Un altro aspetto di grande rilievo riguarda la copertura della piscina olimpionica esterna che garantisce la continuità delle attività natatorie anche durante le giornate in cui si svolgeranno le gare ufficiali allo Stadio del Nuoto - sottolinea Michele Nitti, presidente di Polisportiva Riccione. - Questo permette di mantenere sia un calendario di allenamenti e preparazioni senza interruzioni, assicurando così che gli atleti possano continuare il loro percorso di preparazione nel migliore dei modi, sia una più ampia offerta di spazi acqua per l’utenza abituale cittadina”.

Questa iniziativa rappresenta un esempio di come la collaborazione tra enti pubblici, privati e il mondo dello sport possa portare a risultati di grande rilievo, in grado di rafforzare l’immagine di Riccione come città dinamica, accogliente e attenta allo sviluppo sostenibile e allo sport di alto livello. La presenza di squadre, allenatori ed atleti internazionali testimonia l’importanza strategica di questa attività, che contribuisce a fare di Riccione un punto di riferimento nel panorama europeo delle discipline natatorie.