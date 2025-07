Riccione capitale del karate giovanile: successo per il seminario nazionale

Tre giorni di allenamenti, tecnica e formazione per le migliori promesse italiane

L’evento, organizzato dalla Federazione e coordinato con grande cura dal Team Manager della Commissione Nazionale Attività Giovanile (C.N.A.G.) Filippo La Noce, ha visto la partecipazione dei migliori atleti e atlete convocati sulla base della classifica del Ranking Nazionale giovanile FIJLKAM, classi Cadetti, Juniores e U21. Tra i presenti anche l’intera squadra nazionale che ha recentemente rappresentato l’Italia ai Campionati Europei Giovanili svoltisi in Polonia dove ha conquistato il primo posto nella classifica per Nazioni.



Sotto la guida dei tecnici federali della C.N.A.G. Presidente Daniela Berrettoni, commissione Emilio Fotino e Simone Genocchio, si sono svolte intense sessioni di allenamento tecnico e tattico. Il kata è stato curato dai collaboratori federali Tiziana Costa, Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Fulvio Sole, mentre il kumite è stato seguito da Greta Vitelli, Michela Nanni, Francesco Puleo, Francesco Ortu, Marco Lentini e Selene Guglielmi, con il supporto del preparatore atletico Andrea Varri. Un saluto è arrivato anche dal presidente nazionale del settore Karate Davide Benetello, purtroppo impegnato all'estero in una riunione WKF (World Karate Federation) della quale è anche consigliere.

Oltre agli allenamenti, è stato organizzato anche un incontro formativo dedicato ai tecnici delle società sportive, offrendo un importante momento di aggiornamento e confronto su metodologie di lavoro, programmazione e crescita degli atleti nel percorso giovanile.







Grande soddisfazione anche per il Centro Karate Riccione, che ha visto tra le atlete convocate Anna Orsetti e Martina Padoan, a conferma dell’eccellente lavoro tecnico e formativo svolto dalla società a livello locale e nazionale.

Durante il seminario presenti anche Daniele Lamberti presidente del settore karate FIJLKAM Emilia-Romagna e Roberto Corbelli, delegato FIJLKAM per la provincia di Rimini, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno della federazione per le attività territoriali e per la crescita del karate giovanile.







Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Riccione e all’Assessore allo Sport Simone Imola per il prezioso supporto organizzativo e la disponibilità dimostrata, che hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’iniziativa.

Tre giorni intensi tra tecnica, confronto, crescita e passione, che hanno confermato come Riccione possa essere non solo una meta turistica, ma anche un punto di riferimento per lo sport giovanile italiano.