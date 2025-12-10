Riccione capitale del nuoto: torna il Campionato Italiano Assoluto Open con la diretta Rai

In arrivo 116 società per 506 atleti, in vasca anche Simone Quadarella

Da domani (giovedì 11 dicembre) lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita il Campionato Italiano Assoluto Open - Frecciarossa in vasca corta, organizzato da Finin collaborazione con Polisportiva Riccione. In arrivo 116 società per 506 atleti, fra i nomi più di rilievo del panorama natatorio nazionale, atleti reduci dai campionati europei di nuoto in vasca corta di Lublino. Un evento che si svolge da anni allo Stadio del Nuoto di Riccione e riconferma la scelta della Federazione Italiana Nuoto per l’impianto riccionese, all’avanguardia per la struttura e i servizi offerti.

In vasca i medagliati Silvia Di Pietro (50 stile libero), Simona Quadarella (200, 400, 800 e 1500 stile libero), Leonardo Deplano (50, 100 stile libero), Lorenzo Zazzeri (50, 100 stile libero), e giovani Carlos D’Ambrosio (100, 200, 400 stile libero) e Alessandra Mao (50, 100, 200 e 400 stile libero). Il campionato si svolgerà con formula a serie su cinque sessioni di gara, a partire dal pomeriggio dell’11 dicembre in diretta su RaiSport HD. Non saranno previste staffette, mentre sono previsti anche atleti stranieri in possesso del tempo limite previsto dal regolamento.

Le dirette Rai

Giovedì 11/12 diretta Rai Sport 18.25-20.00.

Venerdì 12/12 diretta Rai Sport 10.25-12.15 e 17.55-19.30

Sabato 13/12 diretta Rai Sport 10.25-11.30 (integrale Play fino 12.15) e Diretta Play 16.55-18.30, differita RS alle 23.00.