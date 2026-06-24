Riccione capitale del pattinaggio: torna l’International Skate Team Trophy 2026

Dal 26 al 28 giugno al Playhall 1.050 atleti da Italia e Spagna per la 20ª edizione della rassegna europea dei gruppi spettacolo su rotelle

La capitale del pattinaggio artistico e dei gruppi spettacolo si riconferma Riccione con la 20a edizione di International Skate Team Trophy 2026, la più grande manifestazione di gruppi spettacolo su rotelle d’Europa, in programma dal 26 al 28 giugno al Playhall Massimo Pironi di Riccione. Organizzata da Pattinaggio Riccione in collaborazione con Skate Italia e Comune di Riccione, la kermesse vanta quest’anno 1.050 atleti provenienti da tutta Italia e dalla Spagna, per 76 società partecipanti. Un ambìto happening per tante società che considerano International Skate Team Trophy un importante banco di prova delle formazioni in una cornice di assoluta eccezione: Riccione e la sua proverbiale accoglienza nelle strutture sportive e turistiche di eccellenza.





Novità di questa 20a edizione è l’introduzione della categoria “inclusive”, dedicata agli atleti con disabilità che gareggiano in formazione grazie al supporto di tutto il gruppo: una innovazione nel pattinaggio che regala la possibilità di praticare lo sport anche a diversamente abili. In gara quest’anno la società La Fenice di Bologna che si occupa da anni, tra l’altro, di attività educative e sociali per ragazzi con deficit cognitivo, intellettivo-relazionale e motorio.





Le gare avranno inizio venerdì 26 giugno con le formazioni promozionali, quest’anno particolarmente nutrite, per arrivare alle giornate di sabato e domenica dove scenderanno in pista le categorie effettive delle varie specialità: quartetti, precision, piccoli e grandi gruppi e sincronizzati. Tre le formazioni di casa in gara: il gruppo junior Green Pearl Show Team, i due quartetti di divisione nazionale Green Pearl Show White e Ivory. Assenti dopo tanti anni le due società estoni: a causa della difficile situazione internazionale hanno rinunciato al trofeo due fra le più lontane società che speriamo possano ritornare a Riccione per la prossima edizione. Riconfermata invece la nutrita delegazione spagnola che vanta una grande tradizione di gruppi spettacolo: quest’anno si presenta con 49 atleti in diverse formazioni.





Tutte le gare si svolgeranno al Playhall di Riccione con giuria federale Skate Italia, mentre sabato 27 giugno alle 21,30 l’appuntamento è alla pista dei Giardini Montanari (Riccione centro) con la grande cerimonia di apertura del trofeo e il galà che tutti gli anni regala emozioni con il meglio delle formazioni presenti a Riccione e non solo: in pista ci saranno ospiti anche da altre discipline accompagnati dalle note del quartetto "Federico Tassani band”.