Riccione capitale del tennistavolo: al via i Campionati Italiani di 4ª, 5ª e 6ª categoria

Al PlayHall dal 27 maggio al 7 giugno record di iscritti con 1.857 atleti. In programma anche Interforze e Coppa Italia dei Comitati Regionali

Per il sesto anno consecutivo, si svolgeranno a Riccione i Campionati Italiani di 4ª-5ª-6ª Categoria di tennistavolo. Sarà l’ottava volta in totale, dopo le edizioni del 2019 e nel 2012.

La manifestazione, che accoglierà al suo interno il Campionato Italiano Interforze e la Coppa Italia dei Comitati Regionali, sarà ospitata da mercoledì 27 maggio a domenica 7 giugno, al Palasport PlayHall.

Gli iscritti alle gare di categoria nei singolari sono 1.857 (1.615 uomini e 242 donne), che è record assoluto di partecipazione. L'organizzazione è curata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Riccione.

Il programma agonistico si aprirà mercoledì 27 maggio alle ore 9 con il doppio maschile di sesta categoria, seguito alle 15 dall’inizio dei gironi del singolare maschile, che proseguiranno giovedì 28. Venerdì 29 alle 9 scatterà il tabellone. Sabato 30 si disputeranno dalle 9 il doppio misto di quinta categoria, dalle 14 il doppio maschile e dalle 15 il femminile. Domenica 31 alle 9 prenderà il via il singolare femminile di quinta categoria e alle 16 il singolare maschile con i gironi, che andranno avanti lunedì 1 giugno alle 9. Martedì 2 alle 9 partirà il tabellone. Mercoledì 3 saranno in campo alle 9 il singolare femminile di quarta categoria e alle 17 il doppio misto e giovedì 4 alle 9 i doppi femminile e maschile e alle 16,30 i gironi del singolare maschile, con prosecuzione venerdì 5 alle 9. Sabato 6 alle 9 entrerà in scena il tabellone e alle 17 il Campionato Italiano Interforze proporrà i gironi di qualificazione, che avranno il loro sbocco nel tabellone di domenica 7 alle 9. Alle 8,30 comincerà la Coppa Italia dei Comitati Regionali, nella quale si daranno battaglia le squadre in rappresentanza di 16 Regioni e vincitrici delle rispettive fasi territoriali. La prima classificata sarà ammessa al campionato di serie C1 maschile della prossima stagione.

Gli incontri in programma al PlayHall saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.