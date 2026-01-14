Riccione capitale della danza sportiva: al Playhall i Campionati italiani assoluti 2026

Dal 16 gennaio al 22 febbraio oltre 4mila atleti da tutta Italia per 17 giornate di gara

Riccione si conferma palcoscenico d’elezione per il grande sport nazionale. Dal 16 gennaio al 22 febbraio, il Playhall (viale Carpi, 24) diventa il cuore pulsante dei “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali). Una manifestazione di portata straordinaria che vedrà impegnati oltre 4mila atleti da tutta Italia in un intenso calendario di 17 giornate di gara. In campo tutte le categorie d’età: dai più giovani (8-11 anni) fino agli over 70.

Il valore dell’evento

La presidente della Fidesm, Laura Lunetta, evidenzia l’importanza della manifestazione: “Ancora una volta i nostri Campionati assoluti registrano una straordinaria partecipazione di atleti in tutte le discipline, categorie e classi, provenienti da tutta Italia. Il dato riflette l’impegno, la passione e la dedizione che sono alla base del nostro movimento sportivo. Sono sicura che saranno settimane intense, ricche di emozioni genuine, rispetto reciproco e condivisione. Un sincero ringraziamento va alla Città di Riccione, alla sua amministrazione comunale e alla Regione Emilia-Romagna, da anni partner preziosi e attenti, che continuano ad accoglierci con entusiasmo, professionalità e calore. La loro ospitalità ci fa sentire a casa e contribuisce, ogni volta, a trasformare questo grande evento sportivo in una vera e propria festa della danza e dello sport”.

Per l’assessora al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, l’evento è un pilastro della strategia territoriale: “I Campionati Italiani assoluti di danza sportiva rappresentano un appuntamento di straordinario valore per Riccione e per l’intera Emilia-Romagna. Grazie a questo evento, si consolida il rapporto di questo territorio con la danza sportiva, rafforzando un legame ormai strutturato con manifestazioni di alto profilo nel campo dell’agonismo e dello spettacolo coreografico. Si tratta di una vera e propria manifestazione di eccellenza, capace di offrire alle atlete e agli atleti un contesto competitivo di altissimo livello e, al tempo stesso, un passaggio fondamentale verso le competizioni internazionali. Per oltre un mese Riccione accoglie così migliaia di atlete, atleti, tecnici, scuole e accompagnatori provenienti da tutta Italia, oltre a un ampio pubblico, generando un impatto significativo anche sul piano della destagionalizzazione turistica. I Campionati sono inoltre inseriti a pieno titolo nel calendario dei grandi eventi sportivi supportato dalla Regione Emilia-Romagna, a conferma dell’attenzione che la nostra regione riserva a iniziative capaci di coniugare sport, turismo e sviluppo del territorio”.

L’assessore allo Sport, Simone Imola, conclude evidenziando il valore del sistema sportivo a Riccione: “Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente i Campionati assoluti di danza sportiva, un evento che consolida il ruolo di Riccione come capitale di questa disciplina e punto di riferimento per il movimento sportivo nazionale. Per la nostra città, lo sport non è solo competizione, ma un formidabile strumento di promozione del territorio e un’occasione di incontro che genera energia e vitalità. Vedere migliaia di atleti e le loro famiglie scegliere Riccione conferma la qualità delle nostre strutture e la nostra capacità di fare sistema con partner di prestigio come la Fidesm e la Regione Emilia-Romagna. A tutti i partecipanti va il nostro più caloroso benvenuto, certi che vivranno settimane indimenticabili nella nostra comunità”.

La kermesse, che si snoda lungo 6 fine settimana consecutivi, coinvolgerà 21 discipline suddivise in 7 macro-categorie: danze standard e latino americane, street dance e break dance, danze paralimpiche, accademiche, danze orientali, danze caraibiche, rock’n’roll e boogie-woogie. I numeri confermano l’importanza dell’appuntamento: ogni fine settimana saranno impegnati circa 30 giudici per un totale di 250 ufficiali di gara coinvolti nell’intera manifestazione, con una previsione di pubblico che tocca le 3mila presenze per ogni weekend, arrivando a un coinvolgimento complessivo stimato in circa 20mila persone tra atleti, staff e spettatori.

Il calendario delle competizioni

Le gare prenderanno il via dal 16 al 18 gennaio con l’energia della street dance e del breaking, seguite dal 22 al 25 gennaio dalle spettacolari esibizioni di latin style. Febbraio si aprirà (31 gennaio - 1 febbraio) con il mix travolgente di rock’n’roll, boogie-woogie, danze orientali e il settore paralimpico, uno dei momenti più attesi per il suo alto valore di inclusione. Il weekend del 7 e 8 febbraio sarà invece dedicato ai ritmi delle danze caraibiche, seguito dal 12 al 15 febbraio dalle danze accademiche e dalla tap dance. Il gran finale è previsto dal 19 al 22 febbraio con le danze standard e latino americane.