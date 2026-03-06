Riccione capitale della musica con giovani talenti e solidarietà

Al via il concorso pianistico internazionale e il Festival musicale delle realtà territoriali a sostegno di AISM

Una città che punta sul talento e trasforma la passione per le sette note in un’occasione di solidarietà e crescita per l’intera comunità. Anche quest’anno Riccione si conferma centro della musica di qualità e punto di riferimento per le nuove generazioni con la XXIII edizione del concorso pianistico “Città di Riccione” e la rassegna concertistica per beneficenza “Festival musicale delle realtà territoriali”, due grandi appuntamenti di alto profilo culturale, curati dall’Istituto musicale di Riccione Gaspare Tirincanti, con la direzione artistica di Gianmarco Mulazzani, patrocinati e sostenuti dal Comune di Riccione.

Il primo appuntamento che celebra il talento e la dedizione dei giovani pianisti è in programma domenica 15 marzo (ore 19) al Palazzo del Turismo, con il concerto e la premiazione del concorso pianistico “Città di Riccione”. L’evento, a ingresso libero, vedrà esibirsi i vincitori sul rinomato pianoforte a coda Steinway & Sons, considerato uno dei pianoforti più prestigiosi e apprezzati al mondo. Il concerto rappresenta il momento conclusivo del concorso pianistico, in programma dal 12 al 15 marzo, cui parteciperanno 60 giovani di età compresa tra i 6 e i 28 anni, suddivisi in otto categorie per fasce di età, provenienti da ogni parte d’Italia e con una significativa presenza di cinque partecipanti dalla Comunità Europea, a conferma del prestigio crescente della kermesse. A valutare le esecuzioni sarà una giuria d’eccellenza composta dal direttore artistico Gianmarco Mulazzani e dai pianisti Francesco Monopoli, Sabrina Dente, Enrico Meyer e Pierluigi Di Tella.

L’appuntamento del 15 marzo aprirà anche la rassegna concertistica di beneficenza “Festival musicale delle realtà territoriali”. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione proseguirà fino al 22 marzo con concerti aperti alla cittadinanza, in programma alla Granturismo. La rassegna si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica classica, lirica e corale, coinvolgendo oltre 150 protagonisti del territorio locale, tra professionisti alunni, cori e associazioni.

Nata nel 2016 per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia, la rassegna ha sempre unito la valorizzazione dei giovani talenti alla solidarietà. Dopo aver devoluto negli anni i proventi a diverse realtà di volontariato, per l’edizione 2026 i fondi raccolti saranno destinati a favore di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla).

Il programma della rassegna concertistica

Il sipario si alza domenica 15 marzo (ore 19, sala pianoterra Palazzo del Turismo piazzale Ceccarini, 11) con il concerto inaugurale dei vincitori del concorso pianistico.

La rassegna prosegue poi nella sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) con i seguenti appuntamenti: giovedì 19 marzo (ore 21) con il coro città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli e gli alunni della sezione musicale dell’Istituto comprensivo Alighieri, venerdì 20 marzo (ore 21) con la sezione musicale del liceo scientifico Einstein e il recital cameristico “Etnosax” del Mirò Saxophone Quartet.

Il fine settimana conclusivo vedrà protagonisti, sabato 21 marzo (ore 17:30), gli alunni dell’Istituto musicale di Riccione e il pianista Massimiliano Rocchetta in un concerto solista. La chiusura di domenica 22 marzo (ore 17:30) sarà affidata al coro lirico città di Rimini Amintore Galli, diretto da Marcello Mancini, e alla Myo - Mondaino Youth Orchestra diretta da Michele Chiaretti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso con offerta libera a favore di Aism.

L’invito a partecipare alla rassegna, incentrata sui giovani, sulla passione per la musica e sul legame con il territorio, è rivolto a tutta la cittadinanza dalla direzione artistica di Gianmarco Mulazzani e dal presidente dell’Istituto musicale di Riccione Filippo Airaudo.

L’Istituto musicale di Riccione, attivo dagli anni ‘70, rappresenta una delle scuole più rinomate del territorio, con una lunga esperienza dedicata alla promozione dell’arte e della cultura musicale a ogni livello, a valorizzare le tradizioni musicali locali.



