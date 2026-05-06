Riccione capitale della scherma: chiusi i Campionati Italiani Master, ora spazio ai giovani del GPG “Renzo Nostini”

Record di 825 atleti al PlayHall Massimo Pironi e grande successo organizzativo

Si è conclusa ufficialmente nella giornata di ieri la straordinaria parentesi dedicata ai Campionati Italiani Master, un evento che ha ribadito con forza la centralità della città di Riccione nel calendario della Federazione italiana scherma. La kermesse ha celebrato lo spirito della scherma “senza età” attraverso numeri che hanno riscritto la storia della categoria, registrando un record assoluto di 825 atleti e 127 squadre che hanno animato le pedane del PlayHall Massimo Pironi in un’atmosfera di altissimo agonismo e fair play.

Il successo organizzativo, condiviso dai vertici della Fis e dell'Amis, ha trovato il suo culmine nelle ultime sfide a squadre che hanno assegnato i titoli più prestigiosi di questa edizione, coronando un percorso iniziato lo scorso sabato che ha visto l'assegnazione di ben quaranta titoli tricolore complessivi tra prove individuali e a squadre di fioretto, sciabola e spada.

Le fasi finali del torneo hanno visto salire sul gradino più alto del podio le spadiste della Brianza Scherma per la categoria B e le atlete dell'Associazione Scherma Pro Vercelli per la categoria A, protagoniste di una rimonta mozzafiato decisa solo all'ultimo minuto della priorità. Nel fioretto maschile, l'eccellenza è stata rappresentata dal Club Scherma Ancona e dal Piccolo Teatro Milano, vincitori rispettivamente nelle categorie A e B. Questi successi chiudono un ciclo agonistico di altissimo livello, che ha visto primeggiare campioni come Roberto Di Matteo, Fabio Giovanni Barbara, Federico Bollati e molti altri nelle varie categorie, confermando Riccione come vera terra di conquista per l'élite nazionale dei veterani, ora pronta a rappresentare l'Italia ai prossimi Campionati Europei di Cognac.

“I numeri registrati in questi giorni dai campionati Master sono straordinari e confermano Riccione come capitale naturale della scherma italiana - osservano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore allo Sport, Simone Imola -. Abbiamo ospitato oltre ottocento atleti che, con la loro passione e il loro esempio, hanno onorato le nostre pedane e il nostro territorio, dimostrando come lo sport sia un valore universale e senza tempo. È un grande orgoglio per l’amministrazione comunale constatare come la nostra città riesca a trasformarsi in una vera cittadella dello sport, capace di accogliere migliaia di persone garantendo standard organizzativi di eccellenza e un'accoglienza turistica di prim'ordine. Ma oggi è solo un momento di passaggio: da domani il testimone passa ufficialmente ai più piccoli. Siamo pronti a far battere il cuore di Riccione per le famiglie, i maestri e le future promesse azzurre che si contenderanno il Gran Premio Giovanissimi 'Renzo Nostini', un evento che per la nostra comunità rappresenta una tradizione irrinunciabile e un’emozione che si rinnova ogni anno con immutato entusiasmo”.

Largo ai giovanissimi

La grande primavera della scherma riccionese non conosce sosta e, da domani giovedì 7 maggio, il testimone passerà ufficialmente al 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Il programma della manifestazione sarà vasto e articolato su otto giornate di pura passione sportiva: si comincerà domani con le prime sfide dedicate alle categorie Giovanissimi di fioretto e sciabola, proseguendo poi venerdì e sabato con il debutto dei Maschietti, delle Bambine, dei Ragazzi e degli Allievi nelle medesime armi. La domenica sarà una giornata particolarmente significativa, poiché alle finali giovanili di fioretto e sciabola si affiancherà, a partire dalle ore 10.30, la prestigiosa Festa della scherma paralimpica, un momento di inclusione e grande valore sportivo. La seconda parte del programma, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio, vedrà invece protagonista assoluta la spada, con tutte le categorie impegnate a contendersi gli ultimi titoli nazionali in palio in un crescendo di emozioni che culminerà nell'assegnazione dei tricolori per le categorie Ragazzi e Giovanissime.

L'intera kermesse godrà di una copertura mediatica senza precedenti, garantendo a Riccione una visibilità globale. Grazie alla piattaforma “Assalto – La TV della scherma”, il racconto integrale delle fasi finali di ogni giornata sarà disponibile gratuitamente su Sportface e, per la prima volta nella storia della manifestazione, anche sulla piattaforma Amazon Prime. Dalle prime stoccate del pomeriggio fino alle finali serali, la tecnologia e lo sport si uniranno per portare le immagini del PlayHall e l'entusiasmo dei campioni di domani direttamente nelle case di tutta Italia, confermando ancora una volta il binomio vincente tra il grande sport della scherma e la capacità attrattiva della città di Riccione.



