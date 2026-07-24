Riccione capitale dello sport: due mesi di gare e grandi eventi

Dal pattinaggio con più di 2mila atleti alla vela, fino a ginnastica, podismo e tiro con l'arco: agosto e settembre puntano i riflettori sulla città

Riccione non va in vacanza, almeno quando si parla di sport. Tra agosto e settembre la città si prepara a trasformarsi in un grande campo di gara diffuso, con migliaia di atleti attesi e discipline che si alterneranno dalla spiaggia al Playhall, passando per lo stadio comunale, il pattinodromo e le acque dell'Adriatico. Pattinaggio artistico, ginnastica ritmica, vela, tiro con l'arco, hockey in line e podismo compongono un calendario che affianca alla competizione anche iniziative dedicate alla salute e all'inclusione.

Il programma prende il via già il 25 e 26 luglio al centro sportivo Nicoletti con la Summer League Ultimate, appuntamento internazionale di ultimate frisbee. Il 5 agosto il Circolo Tennis Villa Mussolini festeggerà invece i primi dieci anni dei suoi campi da padel, mentre all'alba di Ferragosto la spiaggia dei bagni 29 e 30 ospiterà le evoluzioni dell'Acrobatic Team Riccione. Il 22 e 23 agosto i riflettori si sposteranno al Playhall per la masterclass di ginnastica ritmica organizzata da Ginnastica Riccione, con la partecipazione di tre storiche campionesse olimpiche della Nazionale azzurra.

I numeri più importanti arriveranno però con il pattinaggio artistico. Dalla fine di agosto al 13 settembre il Playhall Massimo Pironi ospiterà il Campionato nazionale Acsi e il Trofeo memorial Roberta Gentilini, con oltre 2.500 atleti attesi per gare individuali, a coppie e di gruppo.

Settembre si aprirà il 5 con "Scatta in testa", gara podistica amatoriale sul lungomare dedicata alla sensibilizzazione sulla lotta alle cefalee. Nello stesso weekend, davanti al Club Nautico, oltre settanta giovani equipaggi italiani e stranieri si sfideranno nel Trofeo Paola Santini, tappa del Campionato interzonale O'Pen Skiff. Dal 6 all'11 settembre spazio anche all'inclusione con il Raduno nazionale sportivo delle comunità. Il 12 e 13 settembre lo Stadio comunale ospiterà invece l'undicesima edizione del Quadrangolare giovanile Andrea Bertolino e la gara interregionale Fitarco di tiro con l'arco.

Il 19 e 20 settembre il Pattinodromo comunale farà da cornice al Trofeo della Saraghina di hockey in line, mentre al Playhall si terrà uno stage di Roller Derby in preparazione ai Campionati europei del 2027. A chiudere il calendario, il 29 settembre al Tennis Club Riccione, sarà l'incontro pubblico di Fabrizio Serafini dedicato alla sana cultura sportiva.

"Non parliamo solo di grandi numeri e presenze per le nostre strutture ricettive, come dimostrano gli oltre 2.500 atleti attesi per il pattinaggio, ma di una visione che unisce la competizione agonistica, il benessere, la salute e l'inclusione sociale", sottolinea l'assessore allo sport Simone Imola.