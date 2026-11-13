Riccione capitale dello sport: nuoto e freccette per il tricolore

Agli Assoluti in vasca corta 542 atleti da 128 società. Al Playhall arrivano 48 squadre per le finali nazionali di freccette

Due campionati italiani nello stesso fine settimana, con atleti e squadre in arrivo da tutta Italia. Riccione si prepara a vivere un weekend all'insegna dello sport: allo Stadio del Nuoto sono in corso gli Assoluti in vasca corta, mentre al Playhall sabato 14 e domenica 15 novembre si assegnerà il titolo nazionale di freccette a squadre.

La piscina riccionese ospita fino a sabato 14 novembre i Campionati italiani della Federazione italiana nuoto. In gara ci sono 542 atleti appartenenti a 128 società, impegnati a contendersi i titoli nazionali e a cercare il tempo necessario per qualificarsi ai Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dall'1 al 6 dicembre. Per la manifestazione è stata inaugurata anche la nuova sesta vasca da 25 metri. Tra gli atleti in gara c'è Asia Delmonte, portacolori della Polisportiva Riccione, che scenderà in acqua sabato nei 50 metri stile libero. Nella stessa distanza è attesa anche Sara Curtis. Le finali degli Assoluti saranno trasmesse in diretta: venerdì dalle 18 su RaiSport HD e sabato dalle 18 su RaiPlay Sport 1.

Il secondo appuntamento è al Playhall, dove sabato e domenica si svolgeranno le fasi finali del Campionato italiano di freccette a squadre, disciplina steel, organizzato da FIGeST-WDF, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali insieme alla World Darts Federation. Sono attese 48 squadre qualificate attraverso i rispettivi campionati regionali. La delegazione più numerosa sarà quella del Friuli Venezia Giulia, con nove formazioni, seguita dalle Marche con otto e dalla Lombardia con sette. Sei squadre arriveranno dall'Emilia-Romagna e altrettante dal Veneto. Completano il quadro cinque rappresentanti del Lazio, quattro dell'Umbria e tre del Piemonte.