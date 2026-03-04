Riccione capitale dello sport: un calendario ricco di eventi internazionali

Da marzo a giugno oltre 15 appuntamenti sportivi tra gare, tornei e manifestazioni giovanili

Con l’avvio della primavera sportiva Riccione entra nel vivo di un calendario fitto di appuntamenti che nei prossimi mesi porteranno in città migliaia di atleti, tecnici e famiglie. Il Playhall Massimo Pironi e gli impianti cittadini si confermano ancora una volta poli di riferimento per lo sport nazionale e internazionale.

Archiviato l’appuntamento con le Finali di Coppa Italia di pallamano, il calendario prosegue da venerdì 6 a domenica 8 marzo con i Campionati italiani 2026 di kickboxing sport da ring e muay thai, che porteranno al Playhall circa 1.200 atleti da tutta Italia. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Riccione ospiterà anche “Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne”, manifestazione di attività motoria non competitiva e di sensibilizzazione promossa da Assist - Associazione nazionale atlete Aps. L’iniziativa prevede camminate di 2 e 5 chilometri e una corsa non competitiva di 10 chilometri, con partenza e arrivo al Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini 11.

Dal 9 al 15 marzo sarà la volta del Campionato nazionale Acsi di pattinaggio artistico “Città di Riccione”, con oltre 900 partecipanti accompagnati da tecnici e familiari.

Dal 17 al 22 marzo la scherma sarà protagonista con gli allenamenti pre-mondiali di sciabola maschile in vista dei Mondiali juniores di Rio de Janeiro. Il 21 e 22 marzo il pattinodromo comunale ospiterà la gara internazionale di pattinaggio specialità Zumba e artistico singolo “Ro.cha’s Day”, mentre il 28 e 29 marzo si svolgeranno i Campionati italiani di freccette. Il 29 marzo torna inoltre la 46ª Strariccione, gara podistica regionale competitiva di 10 chilometri inserita nel circuito Corri Romagna, affiancata da prove non competitive di 10 e 5 chilometri, con partenza e arrivo in piazzale Ceccarini.

Ad aprile il calendario proseguirà con il torneo giovanile di pallacanestro Mirabilandia Basket Cup dal 3 al 5 aprile, con il XXIII Open d’Italia di karate dal 10 al 12 aprile – oltre 2.000 atleti impegnati tra Playhall e pattinodromo comunale – e con l’Open taekwondo Riccione 2026 il 18 e 19 aprile, che accoglierà circa 1.200 atleti internazionali, nelle stesse giornate dei Giochi giovanili FISB di pattinaggio.

Dal 23 aprile al 14 maggio gli impianti cittadini ospiteranno i Campionati italiani giovanili di scherma, comprensivi del 62° Gran Premio Giovanissimi – Trofeo Renzo Nostini (7-14 maggio), la più importante manifestazione del calendario federale di categoria, con oltre 3.400 giovani atleti e una stima di circa 7.000 presenze complessive.

Il mese di maggio vedrà anche le finali nazionali di Ginnastica “Ritmica Oltremare” dal 22 al 24 maggio e, dal 25 maggio al 7 giugno, i Campionati italiani di categoria e master di tennis da tavolo. Il 16 maggio è inoltre in programma un’attività ludico-motoria organizzata dal Circolo ANSPI Il Muretto, dedicata ai ragazzi del quartiere e patrocinata dal Comune.

Giugno segnerà l’avvio della stagione estiva con il Green Camp di judo dal 9 al 14 giugno e con il 20° International skate team trophy di pattinaggio artistico, in programma dal 26 al 28 giugno, organizzato da ASD Pattinaggio Riccione in collaborazione con la Federazione italiana sport rotellistici, evento che rappresenta una vetrina internazionale del pattinaggio spettacolo e di precisione.

“Con i Campionati italiani di kickboxing e la “Walk & Run for Women parte un fine settimana che coniuga perfettamente la nostra idea di sport – dichiara l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Da una parte l’agonismo di altissimo livello, con oltre mille atleti pronti a sfidarsi sul ring, dall’altra una manifestazione aperta a tutti, che unisce movimento, partecipazione e sensibilizzazione sui diritti delle donne. Sono due eventi diversi ma profondamente complementari: entrambi raccontano una città dinamica, inclusiva e capace di coniugare competizione e valori. Ma questo fine settimana rappresenta solo l’inizio di un semestre straordinario che porterà in città migliaia di atleti da tutta Italia e dall’estero. Ogni gara, ogni torneo, ogni manifestazione è il tassello di un progetto più ampio che mette al centro la comunità, il benessere e la promozione del territorio. Questa è la nostra visione: fare dello sport un motore di sviluppo e un elemento distintivo della nostra città”.