Riccione, casa occupata da una coppia: la proprietaria aggredita e costretta fuori da 4 mesi

Il caso finisce su Rete 4 a “Fuori dal coro”: insulti e minacce anche alla troupe. La donna al pronto soccorso dopo una lite

A Riccione una coppia ha occupato da quattro mesi un’abitazione privata impedendo alla legittima proprietaria di rientrare. Il caso è stato denunciato dalla trasmissione Fuori dal coro (Rete 4), che ha documentato un acceso confronto degenerato in insulti e minacce anche verso i giornalisti.

La donna, già vittima di un’aggressione con trauma cranico e cinque giorni di prognosi, ha ribadito la sua disperazione: "Voglio tornare a casa mia".

In città episodi di questo tipo sono rari: le cronache locali negli ultimi anni si sono concentrate soprattutto su furti, spaccio e degrado in immobili abbandonati. Ora la proprietaria attende che la giustizia faccia chiarezza per poter rientrare nella sua abitazione.