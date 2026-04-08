Riccione celebra i 101 anni di Emilia Palazzi, memoria viva della città

Dalla fatica nei campi alla vita familiare nel Villaggio Papini, una lunga storia di dedizione e coraggio che ha plasmato la comunità riccionese

La città di Riccione torna a festeggiare un traguardo straordinario che profuma di storia e di vita vera. Emilia Palazzi, nata a San Clemente il 21 marzo del 1925, ha spento quest'anno centouno candeline, confermandosi un pilastro fondamentale della memoria storica della nostra comunità. Anche in questa occasione speciale, l’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli ha voluto rinnovare l'omaggio della città, recandosi nuovamente da Emilia per portarle il caloroso abbraccio dell'intera amministrazione comunale.

La storia di Emilia è quella di una donna che ha saputo affrontare con estrema dignità ogni sfida, fin da quando, bambina, costruiva con pazienza le proprie bambole di stracci. Dalla fatica nei campi con il padre a Scacciano e Rio Agina, fino al trasferimento a Riccione nel 1945 — avvenuto perché il podere di famiglia fu trasformato in un campo d’aviazione dalle truppe americane — la sua è stata una vita di costante e instancabile impegno. Ha prestato servizio al Grand Hotel durante il comando alleato e ha lavorato come governante a Roma, prima di tornare stabilmente nella sua amata Riccione.

Dal matrimonio con Andrea Tamagnini, celebrato nel 1956, sono nati i cinque figli Marisa, Graziella, Federico, Sara e Davide, che oggi la circondano di immenso affetto. Insieme al marito, passando dai sacrifici dei primi affitti vicino alla stazione fino alla costruzione della casa definitiva al Villaggio Papini nel 1961, Emilia ha edificato un esempio di vita basato sulla dedizione assoluta verso i propri cari. Festeggiare oggi i suoi 101 anni significa onorare ancora una volta quella generazione che ha costruito, con gioie e dolori, il tessuto sociale e umano della città.



