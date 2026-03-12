Riccione celebra i nuovi nati: al via la “Giornata della gentilezza”

Martedì 24 marzo consegna della “Chiave della gentilezza” ai bambini nati nel 2025, un gesto simbolico di benvenuto

Un gesto simbolico per accogliere i nuovi nati nella comunità: anche quest’anno il Comune di Riccione aderisce alla “Giornata della gentilezza ai nuovi nati”, iniziativa che ogni anno il 21 marzo celebra l’ingresso dei bambini nella comunità promuovendo i valori dell’accoglienza e della gentilezza.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto socio-sanitario di Riccione e la Biblioteca comunale, ha organizzato un momento di incontro dedicato alle famiglie e ai bambini nati nel 2025. L’appuntamento è fissato per martedì 24 marzo alle 16:30 nella sala al piano terra del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11). Nel corso dell’iniziativa la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli accoglieranno i genitori e i loro piccoli, consegnando a ciascun neonato la “Chiave della gentilezza”, simbolo di benvenuto nella comunità, e un piccolo dono.

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza della gentilezza come valore educativo e sociale, fondamentale per costruire una comunità inclusiva e attenta al benessere delle nuove generazioni. L’evento rientra infatti nella campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla cultura della gentilezza, promossa dal Centro per le famiglie a livello distrettuale e sostenuta dai Comuni del territorio.



Le famiglie dei bambini nati nel 2025 e residenti a Riccione riceveranno una lettera di invito da parte del Comune di Riccione per partecipare all'evento e celebrare insieme l’arrivo dei nuovi cittadini nella comunità. Se per motivi tecnici dovuti alle spedizioni le famiglie con bambini nati nel 2025 non ricevessero la lettera di invito, potranno comunque recarsi al Palazzo del Turismo martedì 24 marzo per partecipare all’iniziativa.