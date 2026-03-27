Riccione celebra il primo Green Day tra sostenibilità, natura e musica

Al via la giornata dedicata alla trasformazione della città in un ecosistema sostenibile, con il progetto Verde Riccione

Il Comune di Riccione inaugura sabato 28 marzo il primo Green Day, una giornata dedicata alla trasformazione della città in un ecosistema sostenibile. L'iniziativa rappresenta la tappa conclusiva di "Verde Riccione", un progetto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna che punta sulla rigenerazione urbana e sulla riduzione del consumo di suolo attraverso il coinvolgimento di cittadini e categorie economiche.

La sessione mattutina avrà inizio alle ore 9:40 al Palazzo del Turismo con i saluti della sindaca Daniela Angelini e l’intervento dell’assessore all’Urbanistica e rigenerazione urbana Christian Andruccioli. Seguirà una lectio magistralis del professor Francesco Ferrini sulla biodiversità urbana come difesa climatica. Durante l'incontro verranno approfondite le strategie del nuovo Piano urbanistico generale e presentati interventi specifici come la creazione di un corridoio ecologico lungo il torrente Marano, lo sviluppo di "Tiny Forests", il progetto del parco delle dune e la riqualificazione dei Giardini Montanari. In questa sede Lipu e Monumenti Vivi Rimini consegneranno inoltre il riconoscimento "Casa amica dei balestrucci" per la convivenza virtuosa con l'avifauna locale.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà dalle ore 15:30 al Samsara Beach per celebrare i risultati del progetto "Nido Riviera Riccione". Il progetto che, con Fondazione Cetacea, ha garantito la nascita e l'ingresso in mare di 38 tartarughe Caretta caretta. L'amministrazione comunale premierà i partecipanti come "Custodi del Tesoro". La giornata proseguirà accompagnando il pubblico verso il tramonto con il momento musicale di Fabio Mina e si conclude con un aperitivo e un DJ set finale.



