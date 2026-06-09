Riccione celebra la 62ª Rustida: la festa che unisce città e turisti dal 1964

Mercoledì 17 giugno piadina, sardoncini e fuochi

L’estate di Riccione ritrova uno dei suoi momenti più autentici e simbolici: mercoledì 17 giugno, dalle 20:30 alle 24:00 circa, il piazzale del Porto (piazzale De Gasperi) ospiterà la 62esima edizione della “Festa della Rustida”, l’appuntamento che ogni anno rinnova il profondo legame di amicizia tra la città e i suoi ospiti.

Questa storica celebrazione trae origine da un evento impresso nella memoria cittadina: l’8 giugno 1964, quando una violenta tempesta si abbatté sulla costa devastando le strutture balneari. Fu proprio in quel momento di emergenza che i turisti, con un moto spontaneo di straordinaria solidarietà, scesero in spiaggia al fianco dei bagnini per rimettere in piedi i loro stabilimenti in tempi record. Da oltre sessant’anni, la Rustida continua a onorare quel gesto speciale, trasformando il ricordo di una ferita superata in una grande festa di ringraziamento dedicata a chi sceglie Riccione per le vacanze.

Nel corso del tempo l’evento ha assunto diversi nomi – da “Festa del Turista” a “Festa del Bagnino” – ma per tutti è conosciuta semplicemente come la “Rustida”, tanto da diventare un simbolo identitario per residenti e visitatori. Un valore immenso, testimoniato anche dall’inserimento della manifestazione nel Catalogo generale dei beni culturali (nella sezione dedicata ai beni demoetnoantropologici) con la denominazione ufficiale: “Festa della Rustida in onore dei turisti: memorie del fortunale dell’8 giugno 1964”.

Durante la serata saranno distribuite gratuitamente piadine e sardoncini alla griglia, preparati direttamente dai bagnini. Con una donazione di 5 euro all’associazione, o con l’acquisto diretto in cassa, si riceverà il tradizionale boccale che darà diritto a consumazioni libere di vino e birra fino a esaurimento. La colonna sonora e l’energia della Rustida saranno affidate all’intrattenimento musicale di Dj Maurino (Mauro Forbicini) e Ale Imperiale con il loro “Cantagriglia”, un format di animazione pensato per coinvolgere il pubblico tra balli e canzoni da cantare tutti insieme.

Ad arricchire la serata saranno presenti anche due importanti spazi dedicati alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio. Da un lato, lo stand dello Ior (Istituto oncologico romagnolo) sarà attivo per sostenere la ricerca e la prevenzione. Dall’altro, si potrà visitare lo stand dell’Associazione per la Candidatura Unesco con il progetto “Identità di Spiaggia”. Nato per salvaguardare e valorizzare la storia, le tradizioni e il patrimonio sociale legati alla vita balneare riccionese, questo progetto condivide il prestigioso riconoscimento ministeriale essendo stato ufficialmente iscritto, dal 2024, nel Catalogo generale dei beni culturali nella sezione dedicata ai beni demoetnoantropologici.

Intorno alle 22:45 il cielo si accenderà con lo spettacolo di fuochi d’artificio curato dalla Fonti Pirotecnica.

L’organizzazione della 62esima edizione è curata dalla Cooperativa Bagnini di Riccione, che da sempre promuove l’evento, in collaborazione con la rete dell’Associazione per la Candidatura Unesco, di cui essa stessa fa parte e composta inoltre da: Cooperativa Adriatica Bagnini, CNA servizi Riccione, Confcommercio Riccione, Confartigianato sede di Riccione, Federalberghi Riccione, Lega navale, Club nautico Riccione, Polisportiva Comunale Riccione, Famija Arciunesa e Blennius. L’evento gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Riccione e del supporto dello storico partner Riccione Piadina.