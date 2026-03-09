Riccione celebra la Giornata della Donna tra sport, cultura e diritti

La “Walk & Run for Women” coinvolge cittadini e famiglie, mentre incontri e mostre celebrano il ruolo delle donne nella società contemporanea

Riccione ha reso omaggio alla Giornata internazionale della donna con un fine settimana intenso, capace di coniugare l’energia dello sport alla riflessione profonda sui diritti e sul ruolo femminile nella società contemporanea. Dopo l’apertura ufficiale della “Walk & Run for Women”, il 7 marzo al Palazzo del Turismo con workshop e panel, la manifestazione organizzata da Assist e patrocinata dal comune di Riccione è entrata nel vivo domenica 8 marzo, quando una entusiasta partecipazione collettiva di persone, famiglie e amici a quattro zampe ha invaso il lungomare e le vie della città.

Alla camminata hanno preso parte la sindaca Daniela Angelini, l’assessore allo Sport Simone Imola e l’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli, con la partecipazione dell’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni.

I partecipanti si sono divisi nei percorsi di 2 e 5 chilometri e nella corsa non competitiva di 10 chilometri, sfilando accanto a vere leggende dello sport, Antonella Bellutti, Stefania Passaro e Manù Benelli. Insieme a loro, hanno testimoniato il valore dello sport come strumento di riscatto anche la campionessa di boxe Stefania Bianchini, la vincitrice di 11 scudetti nella pallamano Brigitte Grandia, la calciatrice e scrittrice Alice Pignagnoli, la pallavolista pluriscudettata Luisella Milani, l’ex pallavolista e attivista Lara Lugli e l’artista Stefania Spano’ in arte Anarkikka. Il tracciato è stato inoltre arricchito dalla “Walk of women’s rights”, una mostra a cielo aperto dedicata alle figure che hanno segnato le tappe fondamentali dei diritti delle donne.

L’8 marzo è stata anche occasione per spostare l’attenzione nella sala conferenze del Centro della Pesa all’incontro dal titolo “Donne e Pace”, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione. La ricercatrice e divulgatrice Emiliana Losma ha guidato una riflessione sul legame tra figure femminili e costruzione della pace, un tema centrale nel dibattito contemporaneo segnato da diversi scenari di guerra. Il pomeriggio si è concluso con un momento musicale a cura di Selene Cuccurullo, componente della commissione Pari opportunità, che ha accompagnato la chiusura dell’evento con la sua voce.



