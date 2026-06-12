Riccione celebra la giovane judoka Sofia Longo, “Ambasciatrice nel mondo”

Riconoscimento al Green Camp per l’atleta convocata agli Europei U18

Una giornata storica per lo sport riccionese. In occasione del prestigioso Green Camp, l'evento internazionale che in questi giorni sta portando al Play Hall centinaia di praticanti e campioni di judo da tutta Europa, l’Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola ha consegnato alla giovane judoka un attestato di riconoscimento ufficiale, nominandola simbolicamente "Ambasciatrice di Riccione nel mondo" in vista della sua ufficiale convocazione in Nazionale ai prossimi Campionati Europei Under 18, in programma dal 29 giugno a Gran Canaria.

La gioia e la determinazione di Sofia Longo

Visibilmente emozionata per il prestigioso riconoscimento, la giovane campionessa ha espresso tutta la sua gratitudine e la carica per l'imminente sfida continentale: “sono orgogliosa di rappresentare Riccione e l’Italia. Andrò a Gran Canaria per portare a casa la migliore prestazione possibile. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi continuano a stare vicino per la preparazione: la mia famiglia, i compagni di squadra, gli allenatori e anche l’Amministrazione Comunale che ci permette di allenarci in una struttura d’eccellenza", ha dichiarato Sofia.

Un palmarès da record

Sofia si presenta all'appuntamento europeo con vittorie e piazzamenti impressionanti, frutto di una stagione disputata ai massimi livelli sia in Italia che all’estero: en plein in Europa, dove ha conquistato ben 5 medaglie in 5 tappe di Coppa Europa, dimostrando una costanza di rendimento straordinaria a livello internazionale e il traguardo nazionale con il titolo di Vice-Campionessa Italiana Under 21, gareggiando e vincendo anche contro atlete più grandi e di maggiore esperienza.

Sofia è in assoluto la prima atleta riccionese della storia a ricevere la convocazione per un Campionato Europeo individuale. Questo successo si inserisce nel solco della gloriosa tradizione della Judoka Riccionese (già sezione Judo della Polisportiva Riccione), che vanta nel proprio palmarès la convocazione ai Mondiali U18 e la medaglia di bronzo agli EYOF 2022 firmate da Morgana De Paoli.

La Judoka Riccionese: un'eccellenza nazionale

Sotto la guida tecnica del Maestro Giuseppe Longo il club si conferma una realtà leader nel panorama nazionale, capace di unire l'alto livello agonistico ai valori sani dello sport: “il nostro è un vero lavoro di squadra. Piano piano ci stiamo strutturando sempre di più come club: stiamo formando nuovi tecnici e costruendo un gruppo di ragazzi che puntano a risultati importanti. Tuttavia, non tralasciamo mai gli aspetti di inclusività ed educativi che la nostra disciplina ci insegna e, soprattutto, ci impone” sono le parole del Maestro Longo.

La partenza per Gran Canaria rappresenta un sogno che diventa realtà per Sofia, ma anche il coronamento del lavoro di una società che continua a sfornare talenti e a dare lustro alla città di Riccione.





Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione: “sono orgoglioso di aver consegnato a Sofia Longo, judoka di talento, il titolo di Ambasciatrice di Riccione nel mondo, riconoscendo il suo impegno e il suo ruolo di esempio per tutta la nostra comunità, soprattutto per i nostri giovani che ogni giorno accompagniamo nel difficile ma importante percorso sportivo”.



