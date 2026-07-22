Riccione celebra la memoria con la “Pastasciutta antifascista” in piazzale Matteotti

Venerdì 24 luglio torna l’iniziativa promossa da Anpi Riccione per ricordare il gesto della famiglia Cervi del 1943 e rinnovare i valori di pace, libertà e condivisione

Anche quest’anno Anpi Riccione organizza la “Pastasciutta antifascista”, un appuntamento simbolico e partecipato che si terrà venerdì 24 luglio alle ore 19:30 in piazzale Matteotti, patrocinato dal Comune di Riccione.

La manifestazione si ispira alla storica iniziativa della famiglia Cervi, che il 25 luglio 1943 – giorno della destituzione e dell’arresto di Benito Mussolini – offrì un piatto di pastasciutta a tutti i presenti nella piazza di Campegine per celebrare quel momento di liberazione collettiva.

Anche Riccione, come molte altre città italiane, "rinnova questo gesto simbolico di memoria e condivisione, offrendo pastasciutta gratuita in una serata dedicata ai valori sempre attuali della pace e della libertà. Un gesto simbolico rinnovato nella piazza che porta il nome di Matteotti a cui, nel giorno del centenario della sua barbara uccisione per mano fascista, nel 2024, l’amministrazione ha dedicato un totem", commenta l'amministrazione comunale.



