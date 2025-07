Riccione celebra la sostenibilità con il Mercatino del libero scambio al Parco Vittime civili

Il 4 luglio in piazza Fontanelle appuntamento con musica, balli e asado argentino per una serata di festa e convivialità.

Una vera e propria festa della sostenibilità ha animato sabato scorso il Parco Vittime civili del II agosto grazie al Mercatino del libero scambio e riuso. Nel pomeriggio, l’area verde si è trasformata in un vivace spazio di incontro e scambio, accogliendo famiglie, bambini, curiosi e appassionati di riuso; un momento collettivo all’insegna della condivisione e della sostenibilità, dove giochi, libri, oggetti curiosi e manufatti hanno trovato nuova vita passando di mano in mano, tra sorrisi e racconti.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del “Laboratorio Fontanelle”, parte integrante del più ampio intervento di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Riccione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Polizia locale, con la direzione artistica e organizzativa di Giorgia Penzo e Francesca Airaudo per Città Teatro.

Protagonisti della giornata sono stati gli oggetti e le persone: dai libri ai giochi, dai pezzi unici all’artigianato, tra scambi, racconti e sorrisi si è creato un clima autenticamente conviviale. Il valore del riuso si è intrecciato con il piacere di stare insieme, all’aria aperta, in un pomeriggio in cui anche i più piccoli hanno potuto giocare e lasciarsi coinvolgere dalla lettura di storie animate.

Il mercatino è stato organizzato in collaborazione con i Centri di Buon Vicinato, il Centro per le Famiglie, le cooperative Millepiedi e Cuore 21, le scuole dell’infanzia, le associazioni di volontariato, la Caritas parrocchiale e le famiglie di Riccione.

Un appuntamento che ha saputo incontrare tutte le generazioni, favorendo relazioni, valorizzando il territorio e mettendo al centro le pratiche quotidiane che favoriscono la sostenibilità.

Il prossimo appuntamento: venerdì 4 luglioTangAsadoin piazza Fontanelle

Il Laboratorio Fontanelle torna venerdì 4 luglio, dalle 19 alle 23, in piazza Fontanelle, con un evento speciale: TangAsado in piazza, un happening che unisce danza, musica e cibo in un’atmosfera calda e coinvolgente.

La piazza si trasformerà per una sera in una vera e propria milonga all’aperto, grazie ai volteggi appassionati delle coppie di tangueri dell’associazione Romagna Portegna. Ospite speciale della serata sarà Norina Angelini, splendida voce solista che interpreterà celebri brani di Piazzolla e Gardel.

Non mancherà anche l’aspetto gastronomico, con la possibilità di gustare il tradizionale Asado argentino, preparato alla brace dal ristorante italo-argentino Kiosquito46. La cena è a pagamento e, per chi desidera partecipare, è consigliata la prenotazione al numero 366 1407118.