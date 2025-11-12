Riccione celebra San Martino con la tradizionale Messa solenne

La celebrazione, presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi, ha visto la partecipazione della sindaca e della Giunta comunale

Ieri, martedì 11 novembre, Riccione ha celebrato il suo santo patrono, San Martino, con la tradizionale Messa solenne che si è svolta nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale dedicata al santo.

La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi e concelebrata da tutti i parroci di Riccione, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, della Giunta comunale e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine. La chiesa gremita ha testimoniato la profonda partecipazione della comunità riccionese, che ha vissuto la ricorrenza in un clima di raccoglimento e di festa. Alla celebrazione hanno preso parte numerosi fedeli e rappresentanti del mondo associativo e delle realtà locali, a conferma del forte legame che unisce la città al suo patrono.

Nel segno di San Martino, simbolo di carità, condivisione fraterna, generosità e misericordia, la celebrazione ha voluto rinnovare lo spirito di solidarietà che caratterizza la comunità di Riccione.