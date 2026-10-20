Riccione, cento alunni alla scoperta della storia e della natura della città

Passeggiata patrimoniale tra il Rio Melo, l’Arboreo Cicchetti e Villa Lodi Fé per le classi terze di due istituti comprensivi

Cento alunni delle classi terze degli istituti comprensivi Zavalloni e I.C.S. n. 1 di Riccione hanno partecipato lunedì 19 ottobre alla prima delle due passeggiate patrimoniali gratuite del progetto “I giardini raccontano: Riccione, la Perla Verde”, promosso da Città Teatro con il patrocinio del Comune e nell’ambito del programma regionale “ViVi il Verde”.

Il percorso è partito dal Parco Olivetani e ha seguito la ciclabile lungo il Rio Melo, con interventi di botanici e archeologi. All’Arboreo Cicchetti, aperto eccezionalmente per l’occasione, i ragazzi hanno realizzato un mandala con elementi naturali. La mattinata è proseguita al Parco di Villa Lodi Fé con “Racconti vista mare”, spettacolo tra letteratura e canzoni che ripercorre la trasformazione di Riccione da borgo di pescatori e contadini a meta turistica.

Spazio anche alla storia locale con un quiz sulle cronache riccionesi e un libro in dono a ogni classe, “Il Rio Melo a Riccione. Storia e natura” di Fosco Rocchetta. La passeggiata si è conclusa nel verde di Villa Lodi Fé, prima del rientro.