Riccione, cerca di introdursi nell’abitazione della ex poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

L'uomo, 36 anni, aveva già effettuato appostamenti e si era reso protagoniste di minacce verso la donna

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne italiano residente in provincia di Rimini, per le ipotesi di reato di minaccia, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti ieri (lunedì 10 novembre): i Carabinieri si sono attivati dopo segnalazione al 112 sulla presenza di un uomo che stava cercando di introdursi nell'abitazione dell'ex compagna. Questi è stato trovato ancora all'esterno dell'abitazione, in stato di alterazione psicofisica. Alla vista degli operatori, ha dato ulteriormente in escandescenze, cercando di sottrarsi al controllo, per poi aggredirli con spintoni. Il 36enne è stato immobilizzato e arrestato. Dagli accertamenti, sono emersi altri comportamenti vessatori verso l'ex: minacce, appostamenti e messaggi intimidatori, a fronte della volontà della donna di interrompere ogni contatto. "La donna, scossa ma illesa, è stata assistita dai militari intervenuti che hanno attivato i protocolli di tutela previsti per i casi di violenza domestica e atti persecutori", precisa l'Arma dei Carabinieri.