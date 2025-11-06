Riccione: cerca di rubare un furgone in pieno giorno e si schianta contro un albero

Il ladro è poi fuggito a piedi, sulle sue tracce i Carabinieri

Momenti di concitazione questa mattina (giovedì 6 novembre) a Riccione, in via Verdi, in pieno centro. Un ladro infatti ha cercato di impossessarsi di un furgone di un corriere impegnato nella consegna di merce. Una volta a bordo del mezzo, secondo una prima ricostruzione, ha provato a fuggire, ma si è schiantato contro un albero. A quel punto è sceso dal furgone, dileguandosi a piedi. Sulle sue tracce si sarebbe messo il proprietario del mezzo incidentato. Il malvivente è fuggito in zona lungomare. Sulle sue tracce i Carabinieri.