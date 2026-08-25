Riccione chiude agosto con i concerti di Noemi e Cocciante. Clara sul palco il 30 dicembre

Nella Perle si pensa già ai concerti invernali, nel frattempo una tre giorni di grande musica che si chiuderà domenica con Morning Club di M2o

Prima ancora che agosto finisca, Riccione ha già acceso le luci sul suo inverno. Il 30 dicembre sarà Clara a salire sul palco di piazzale Ceccarini, protagonista di uno degli appuntamenti musicali del programma "Viva Riccione - Il tuo Natale al Mare". La cantante, dopo il rinvio del concerto previsto il 21 agosto per problemi di salute, tornerà così in città per accompagnare il pubblico verso la fine dell'anno.

Ma il calendario musicale di Riccione non aspetta dicembre. Il prossimo fine settimana piazzale Roma sarà infatti il cuore di tre giornate molto diverse: prima Noemi, poi Riccardo Cocciante e infine il Morning Club di M2o, con la musica elettronica che arriverà sul lungomare già dalla mattina.

Si parte venerdì alle 21.45 con Noemi. Il concerto, a ingresso gratuito, è il recupero della data precedentemente rinviata a causa dell'infortunio della cantante. Una serata affidata a una delle voci più riconoscibili della musica italiana, con il palco di piazzale Roma a pochi passi dal mare. Il giorno dopo alle 21 sarà invece il turno di Riccardo Cocciante, protagonista dello spettacolo "Io… Riccardo Cocciante nel 2026". Il concerto ripercorrerà la carriera dell'artista attraverso i brani più conosciuti del suo repertorio e le esperienze maturate tra Italia e palcoscenici internazionali. L'appuntamento è a pagamento, con biglietti disponibili su TicketOne. Domenica il ritmo cambierà ancora. Dalle 10 alle 14, piazzale Roma ospiterà il "Volkswagen Electro Vibes powered by M2o Morning Club", prima tappa nazionale del tour in versione XL. Una formula che porta la musica elettronica fuori dalla notte e dentro una mattinata sul mare, tra dj set, colazione e brunch. In consolle ci saranno Nicola Zucchi e Vittilucchi. L'area sarà allestita con una postazione dj in stile bar, spazi per la somministrazione, ombrelloni e una zona dedicata alle nuove auto elettriche Volkswagen ID. Polo e ID. Cross. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.