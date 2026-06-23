Riccione, chiuso un tratto di Corso Fratelli Cervi per lavori Hera il 24 giugno

Divieto di transito e sosta dalle 8 alle 19 tra viale Sciesa e viale Ruffini per la sostituzione delle griglie delle caditoie

Il tratto di Corso Fratelli Cervi compreso tra viale Sciesa e viale Ruffini rimarrà completamente chiuso al traffico e alla sosta nella giornata di domani, mercoledì 24 giugno 2026. Il provvedimento, che prevede anche l'istituzione del divieto di sosta integrato con rimozione forzata, sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00. Questa temporanea modifica della circolazione stradale si è resa necessaria per consentire lo svolgimento in piena sicurezza di lavori di manutenzione da parte del Gruppo Hera, che provvederà alla sostituzione completa delle griglie delle caditoie stradali presenti nella carreggiata.

Le deroghe previste e le modalità di accesso

La sospensione temporanea del traffico non si applicherà ai mezzi operativi della ditta incaricata di eseguire le opere, così come saranno sempre autorizzati al passaggio i veicoli a servizio delle forze di polizia, i mezzi dei vigili del fuoco e tutti i veicoli di soccorso o emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i residenti della zona e i titolari o dipendenti delle attività produttive e commerciali che si affacciano sul tratto stradale interessato dal cantiere, l'accesso e il transito saranno comunque garantiti compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori e solo nei momenti e nei punti in cui le operazioni tecniche lo consentiranno in sicurezza.

Sicurezza stradale e ripristino della segnaletica

I pedoni potranno continuare a circolare nell'area interessata sfruttando unicamente gli spazi protetti che verranno appositamente riservati e segnalati dalla ditta esecutrice. Nei tratti di strada adiacenti o comunque non direttamente coinvolti dalle attività del cantiere, la circolazione e la sosta veicolare resteranno regolarmente consentite secondo le normali modalità vigenti.



