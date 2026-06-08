Riccione, chiusura notturna del nuovo ponte sul Marano per intervento tecnico

Ultime operazioni per eliminare le limitazioni di carico e garantire la piena operatività del collegamento

A pochi giorni dalla strategica riapertura anticipata del nuovo ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio, il Comune di Riccione comunica che questa notte la struttura sarà temporaneamente interdetta al traffico per consentire un importante e definitivo intervento tecnico. La chiusura totale al transito, sia veicolare che pedonale, scatterà a partire dalle ore 22:00 di questa sera, lunedì 8 giugno, e si protrarrà fino alle ore 03:00 di domani mattina, martedì 9 giugno 2026.

Le motivazioni dell'intervento

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento delle attività programmate correlate alla definitiva eliminazione delle limitazioni di carico sul ponte. Dopo la demolizione e la rapidissima ricostruzione a tempo di record dell'infrastruttura, aperta al transito il 28 maggio scorso con quasi un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma contrattuale, questa fase di lavorazione notturna rappresenta l'ultimo passaggio tecnico per consentire alla struttura a campata unica di operare stabilmente al massimo delle sue capacità e in totale sicurezza. La scelta dell'orario notturno è stata specificamente pianificata per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, agli operatori economici e alla fluidità della circolazione stradale alle porte della stagione estiva.

Le modifiche alla viabilità

Nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 03:00 la circolazione subirà alcune modifiche temporanee. Nello specifico, verrà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale su viale D’Annunzio nel tratto compreso tra viale Guerrazzi e viale Rucellai, proprio in corrispondenza del ponte. Contestualmente, per impedire l'immissione nell'area di cantiere, sarà attivo il divieto di accesso su viale D’Annunzio agli incroci con viale Angeloni, viale Tassoni e viale Verdi.

Il Comune ringrazia i cittadini e le attività della zona per la collaborazione, ricordando che questo breve e mirato intervento notturno restituirà definitivamente alla città un'infrastruttura moderna, performante e completamente priva di limitazioni per i collegamenti tra Riccione e Rimini.



