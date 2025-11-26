Riccione: chiusura temporanea degli sportelli Tari e Passi carrabili dal 2 al 4 dicembre
Gli sportelli riprenderanno regolarmente le proprie attività a partire da venerdì 5 dicembre
L’amministrazione comunale informa che gli sportelli dedicati alla Tassa rifiuti (Tari) e ai Passi carrabili, situati al piano seminterrato della sede principale (viale Vittorio Emanuele II, 2), resteranno chiusi nelle giornate di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre.
La chiusura temporanea è stata resa necessaria dalla sostituzione degli applicativi informatici dedicati alla gestione dei tributi, un intervento tecnico che richiede la sospensione temporanea delle attività di sportello per consentire l’aggiornamento dei sistemi e il passaggio alle nuove piattaforme.
Gli sportelli riprenderanno regolarmente le proprie attività a partire da venerdì 5 dicembre. Ulteriori comunicazioni e aggiornamenti verranno diffusi attraverso i canali ufficiali.