Riccione, cinque interventi di salvataggio in mare in una sola giornata

Dalla bambina trascinata dalla corrente al turista cardiopatico in difficoltà: interventi rapidi e decisivi lungo la costa l’11 agosto

Oggi, 11 agosto, i marinai di salvataggio della costa di Riccione sono stati protagonisti di una serie di interventi che hanno evitato gravi conseguenze a bagnanti in difficoltà.



Nel pomeriggio, presso i bagni 125-126, un turista 62enne di Ivrea, cardiopatico, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. L’uomo respirava con difficoltà ed è stato prontamente soccorso da due marinai di salvataggio, che lo hanno portato a riva, adagiandolo su una brandina e somministrandogli ossigeno. Dopo circa dieci minuti è giunta l’ambulanza, e il turista ha iniziato a riprendersi.



Non meno impegnativo il resto della giornata: durante la pausa pranzo, nei pressi del porto di Riccione, una bambina su un materassino è stata trascinata al largo dalla corrente all’altezza del bagno 84. Anche in questo caso, l’intervento rapido dei bagnini ha evitato il peggio.



Due ulteriori operazioni di salvataggio si sono svolte all’altezza del bagno 119: due donne, a circa cento metri dalla riva, non riuscivano più a rientrare a causa della corrente che le spingeva verso il largo. Entrambe sono state recuperate in sicurezza. Nel pomeriggio, nello stesso tratto di mare, un’ulteriore bagnante ha vissuto una situazione simile, venendo soccorsa tempestivamente.



La giornata di oggi conferma l’importanza e la prontezza dei marinai di salvataggio, fondamentali per la sicurezza dei bagnanti durante l’alta stagione estiva.