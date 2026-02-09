Riccione commemora le vittime delle foibe in occasione del Giorno del Ricordo

L’appuntamento è alle ore 12.00 tra i viali San Martino, Limentani, Da Verrazzano e la ferrovia presso il giardino dedicato a Norma Cossetto

Domani, martedì 10 febbraio, si svolgerà la cerimonia istituzionale in occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza nazionale istituita dallo Stato italiano nel 2004 per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Durante la Seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra, secondo le stime, furono 20 mila le vittime e 250 mila gli esuli.

L’appuntamento è alle ore 12.00 tra i viali San Martino, Limentani, Da Verrazzano e la ferrovia presso il giardino dedicato a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana uccisa a 23 anni e divenuta simbolo della memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La commemorazione, presenziata delle autorità cittadine, in cui verrà deposta una corona d’alloro,rappresenta un momento di riflessione collettiva per onorare le vittime e mantenere viva la consapevolezza di questa pagina della nostra storia.