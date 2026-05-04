Riccione, confermato e potenziato l'"Emporio Solidale": più risorse per le famiglie in difficoltà

Il Comune stanzia nuovi fondi per il biennio 2026-2027 nel segno della continuità e dell'impegno contro il disagio sociale

La giunta comunale di Riccione ha approvato la prosecuzione del progetto "Emporio solidale" per il biennio 2026-2027, confermando e rafforzando il sostegno alle famiglie più vulnerabili del territorio. La delibera, che segna un passo significativo nella politica sociale dell'amministrazione, prevede anche un consistente aumento delle risorse economiche destinate all'iniziativa.

L'Emporio solidale rappresenta uno dei pilastri del welfare locale: una realtà concreta che, sul modello di un vero e proprio negozio, permette alle famiglie in stato di bisogno di accedere gratuitamente a generi alimentari e beni di prima necessità, tutelando la dignità delle persone e contrastando in modo attivo la povertà alimentare.

Con il via libera della giunta, il progetto non si limita a proseguire ma viene rilanciatо con maggiori investimenti, a testimonianza di una scelta politica precisa: il contrasto alle fragilità sociali non subisce tagli, ma anzi viene rafforzato anche in un contesto economico complesso.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell'amministrazione comunale orientata alla coesione sociale e alla solidarietà comunitaria, in sinergia con le realtà del terzo settore e del volontariato attive sul territorio riccionese.

Intervista a assessora all'assessora ai Servizi sociali e alla persona, Marina Zoffoli di Mary Cianciaruso.