Riccione, convegno pubblico sulla sanità: confronto su ospedali e servizi territoriali

Giovedì 28 maggio istituzioni e vertici sanitari a confronto sul futuro della sanità locale, tra rafforzamento degli ospedali, emergenza-urgenza e sviluppo delle cure di prossimità

Un momento di confronto fondamentale, trasparente e aperto alla cittadinanza per fare chiarezza sul futuro della sanità pubblica nel territorio, affrontando nodi cruciali come la gestione delle emergenze, il rilancio dei presidi ospedalieri e lo sviluppo delle cure domiciliari. Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la sala delle Conferenze del centro della Pesa (viale Lazio n. 10, Riccione), si terrà il convegno pubblico dal titolo “Tutela e sviluppo della sanità ospedaliera e territoriale” e moderato dalla consigliera comunale di Riccione Chiara Biagini.

L'incontro, introdotto e coordinato dalla sindaca di Riccione e presidente del Distretto, Daniela Angelini, vedrà la partecipazione dei massimi vertici della sanità: l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi, il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, la direttrice medica del presidio ospedaliero di Riccione, Bianca Caruso, il direttore del Distretto sanitario, Ardigò Martino, la direttrice dell’unità operativa Pronto soccorso e Medicina d’urgenza di Riccione, Rosa Intermite, e il direttore della centrale operativa 118 ed Emergenza territoriale Romagna, Maurizio Menarini.

«Siamo davanti a una profonda trasformazione della sanità – dichiara la sindaca e presidente del Distretto, Daniela Angelini –. Il passaggio verso una medicina di prossimità non deve spaventare, ma va spiegato e governato. I cittadini hanno il pieno diritto di conoscere i nuovi servizi disponibili sul territorio per poterne usufruire con facilità. Ma la prossimità non può esistere senza un ospedale forte: la riorganizzazione della rete territoriale, attraverso le Case della comunità, i Cau e gli infermieri di famiglia, deve servire proprio a decongestionare i nostri Pronto soccorso, dove oggi circa il 90% degli accessi è improprio, restituendo centralità alle strutture ospedaliere per le reali urgenze salvavita».

Nel corso del dibattito, la presidente Angelini presenterà formalmente le istanze scaturite dall’importante ordine del giorno approvato di recente, all’unanimità, dal Consiglio comunale di Riccione, così come a Cattolica. Un documento trasversale che impegna la giunta a farsi promotrice presso la Regione e i vertici di Ausl Romagna di richieste rigidamente definite per il Distretto.

«Quando si parla della salute delle persone le bandiere politiche si abbassano – sottolinea Daniela Angelini –. L’unanimità espressa dal Consiglio comunale rappresenta una forza straordinaria e la nostra bussola politica. Chiediamo garanzie precise: il mantenimento e il rafforzamento del Dea di primo livello dell’ospedale Ceccarini di Riccione, un piano straordinario per contrastare la carenza di personale medico ed elevarne l'attrattività, il potenziamento della chirurgia e l’attivazione della Skin cancer unit per la dermatologia. Chiediamo inoltre lo sviluppo delle eccellenze del Cervesi di Cattolica, l’introduzione dell'ematologo di prossimità per evitare lunghi spostamenti ai pazienti fragili e la piena operatività dei percorsi domiciliari e palliativi. Questo convegno è l'occasione per ricevere risposte concrete dai massimi referenti tecnici e politici».

L'Amministrazione comunale e il Distretto invitano tutta la cittadinanza, le associazioni e gli operatori del settore a partecipare attivamente all'incontro, che prevede al termine un ampio spazio aperto alle domande del pubblico.



