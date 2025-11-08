Riccione, coppia di coniugi con dosi di cocaina in cassaforte: scatta il doppio arresto

23 le dosi sequestrate, oltre a 1300 euro in contanti

I Carabinieri hanno arrestato a Riccione una coppia di coniugi, formata da un 32enne albanese e una 39enne di nazionalità greca, a seguito del sequestro di 23 dosi di cocaina. I fatti sono avvenuti ieri (venerdì 7 novembre). Durante il consueto pattugliamento del territorio, un pattuglia dei Carabinieri ha notato il 32enne e lo ha sottoposto a controllo: con sé aveva una dose di cocaina e 100 euro in banconote di piccolo taglio. Gli accertamenti hanno poi riguardato il domicilio del giovane, un appartamento in un residence cittadino, in cui si trovava anche la moglie. Qui sono state rinvenute altre 22 dosi di cocaina, nascoste in una cassaforte a muro e in bicchiere di carta posto sul tavolo. La droga è stata sequestrata assieme a 1200 euro in contanti e una banconota da 100 franchi svizzeri, denaro ritenuto il provento dell'attività di spaccio. I coniugi sono stati quindi arrestati per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.