Riccione corre al tramonto: Gasmi e Richter vincono la Sunset Run

Più di 600 runner al traguardo per la terza edizione della 10 chilometri. Tra gli uomini successo di Gasmi, fra le donne si impone Richter

Riccione ha trasformato il suo lungomare in una pista per runner, famiglie e appassionati. Sono stati circa 650 gli atleti, 500 uomini e 150 donne, arrivati al traguardo della terza edizione della Ricc10ne Sunset Run, la gara podistica andata in scena ieri con partenza da piazzale Roma alle 18.30.

La manifestazione ha proposto una 10 chilometri competitiva, inserita nel calendario nazionale Fidal, affiancata da una prova non competitiva sulla stessa distanza e da un percorso di 5 chilometri aperto a camminatori e famiglie. Una formula pensata per mettere insieme agonismo e partecipazione, con il lungomare a fare da filo conduttore della giornata.

A prendersi la scena nella gara maschile è stato Abderrazzak Gasmi, che ha chiuso i 10 chilometri in 29 minuti e 21 secondi. Alle sue spalle la sfida per il secondo posto si è risolta sul filo dei secondi, con Marco Zanni e Federico Scabini entrambi a 31'37".

Tra le donne, invece, il successo è andato ad Anna Bianca Richter, prima con il tempo di 34'29". Seconda Sara Jahrani in 37'39", mentre Giulia Bernini ha completato il podio con 38'11". La corsa è stata il momento centrale di una giornata iniziata già al mattino al Sunset Village di piazzale Roma, dove si sono alternati allenamenti fitness gratuiti, attività sportive e iniziative dedicate anche agli amici a quattro zampe. Nel pomeriggio spazio alle dimostrazioni delle società sportive locali, prima del warm-up e della partenza della gara.

Dopo l'arrivo, la manifestazione ha proseguito con il ristoro, la musica dal vivo e il dj set, trasformando la conclusione della gara in una festa aperta a partecipanti e pubblico. Confermato anche il legame con la solidarietà: la Comunità di San Patrignano è stata charity partner dell'edizione 2026.