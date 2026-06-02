Riccione, corso di fumetto per ragazzi alla Biblioteca comunale

Cinque incontri estivi per imparare disegno e storytelling

La Biblioteca comunale di Riccione si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti estivi più attesi dai giovani appassionati di disegno: il corso di fumetto condotto da Niccolò Tonelli, illustratore, fumettista e graphic designer tra i più noti del panorama creativo locale, oltre che content creator e video maker.

Il corso dal titolo “Un terrificante corso di fumetto!” è pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni e prenderà il via sabato 13 giugno per svilupparsi in cinque incontri settimanali (13, 20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio), con lezioni che si terranno dalle 10 alle 12 nello spazio all’aperto della biblioteca, all’ombra dei gazebo, oppure – in caso di maltempo – all’interno della sala conferenze.

Durante il percorso, i partecipanti affronteranno le tecniche di disegno e inchiostrazione, con l’obiettivo finale di realizzare un volume autoprodotto con storia a fumetti. A fine corso, ogni giovane artista riceverà una copia stampata del fumetto realizzato e un attestato di partecipazione. Il tema su cui i ragazzi si troveranno a mettere in gioco la propria creatività sarà quest’anno l’Horror, uno dei generi più amati dai teenager.

Il fumetto è una forma grafica di espressione artistica al servizio dell’arte della narrazione e appartiene all’universo della letteratura come forma di espressività molto apprezzata dai ragazzi, così da risultare preziosa per avvicinare i più giovani in modo piacevole e senza imposizioni alla buona pratica della lettura.

Il corso ha un numero limitato di 20 posti disponibili e prevede una quota di iscrizione di 25 euro (pagamento via PagoPA). Le iscrizioni apriranno mercoledì 3 giugno alle 14: per registrarsi sarà necessario recarsi alla Biblioteca comunale di Riccione (Centro della Pesa, viale Lazio 10) accompagnati da un genitore o tutore per la firma delle autorizzazioni richieste.

Non sono richieste particolari attrezzature: sarà sufficiente portare un semplice astuccio con matite e colori.

Per informazioni: Biblioteca comunale di Riccione tel. 0541 600504 [email protected]



