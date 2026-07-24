Riccione, corso Fratelli Cervi cambia volto: arrivano le vele ombreggianti

Lavori da settembre a dicembre: nuovi alberi, arredi, stalli per le bici e coperture sospese per rendere il viale più fresco e vivibile

Un nuovo volto per corso Fratelli Cervi, con più verde, nuovi arredi e soprattutto grandi vele sospese per creare zone d'ombra e rendere più piacevole passeggiare e fare acquisti anche nelle giornate estive più calde. Il progetto di riqualificazione di uno degli assi commerciali più importanti di Riccione è stato presentato ai cittadini nel corso di un incontro pubblico al Palazzo del Turismo.

I lavori partiranno a settembre e dovrebbero concludersi entro dicembre, con eventuali interventi di completamento a gennaio. Il restyling prevede la sistemazione dei marciapiedi e della carreggiata, nuove alberature – in particolare aranci amari – la riorganizzazione dei posti auto, nuovi stalli per le biciclette e l'inserimento di elementi di arredo urbano.

La novità più evidente saranno però le vele ombreggianti, strutture triangolari in pvc microforato, con dimensioni comprese indicativamente tra 23 e 32 metri quadrati. Saranno sospese sopra il corso attraverso cavetti d'acciaio ancorati alle facciate degli edifici e verranno installate durante la bella stagione per poi essere rimosse ogni inverno. L'obiettivo è duplice: caratterizzare esteticamente il viale e contrastare l'accumulo di calore, creando spazi ombreggiati durante le ore più calde. Proprio gli ancoraggi rendono fondamentale la collaborazione dei proprietari degli immobili. L'installazione sarà infatti possibile solo con l'autorizzazione dei privati e verrà studiata caso per caso, adattando la disposizione delle vele alle caratteristiche dei singoli edifici. Prima del nulla osta saranno inoltre effettuate perizie tecniche sulle facciate.

"Con questo progetto vogliamo restituire a corso Fratelli Cervi la bellezza, il decoro e la vivibilità che merita", sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. L'intervento rappresenta il primo passo di un restyling più ampio dell'area del Paese, con l'obiettivo di dare "un nuovo volto e una migliore fruizione al cuore storico della nostra città".