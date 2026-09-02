Riccione, corso Fratelli Cervi cambia volto. Lavori al via ad ottobre

Il cantiere sarà sospeso durante le festività natalizie per non penalizzare i negozi. Fine dei lavori prevista entro febbraio

I lavori partiranno a ottobre, si fermeranno durante le festività natalizie per lasciare spazio alle attività commerciali e riprenderanno a gennaio, con conclusione prevista entro febbraio. È il cronoprogramma del restyling di corso Fratelli Cervi, che il Comune di Riccione presenterà nel dettaglio a residenti e commercianti durante un incontro pubblico in programma lunedì 14 settembre, alle 13, al Centro della Pesa.

L'appuntamento servirà a illustrare il calendario del cantiere e le caratteristiche del progetto. Saranno presenti la sindaca Daniela Angelini, l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, tecnici, amministratori e progettisti, che risponderanno alle domande di residenti e operatori.

Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi e della sede stradale, nuove alberature di arancio amaro, una diversa organizzazione dei posti auto e nuovi stalli per le biciclette. Sono previste anche vele ombreggianti in pvc microforato, installate lungo le facciate degli edifici attraverso cavetti in acciaio.

Particolare attenzione sarà riservata alla fase del cantiere. Secondo il calendario predisposto dal Comune, le opere verranno sospese per tutto il periodo delle festività natalizie, così da garantire la fruibilità del centro storico e non penalizzare le attività commerciali nel periodo di maggiore lavoro. I lavori riprenderanno all'inizio del nuovo anno e dovrebbero terminare entro febbraio.

"Questo incontro rappresenta l'occasione per illustrare i dettagli estetici e funzionali del restyling e per condividere un piano di cantierizzazione attento alle esigenze delle attività commerciali", sottolineano Angelini e Andruccioli.