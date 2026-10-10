Riccione, corso gratuito di scacchi in biblioteca: quattro incontri

Si parte il 31 ottobre in viale Lazio. Il percorso si concluderà il 13 dicembre con un torneo aperto a tutta la cittadinanza.

La Biblioteca comunale di Riccione apre le porte agli appassionati di scacchi e a chi vuole imparare a muovere i primi passi sulla scacchiera. Dal 31 ottobre prenderà il via un corso gratuito promosso nell'ambito di "Biblioplay", il progetto dedicato alla socializzazione attraverso i giochi da tavolo. Il percorso prevede quattro appuntamenti pomeridiani e si concluderà il 13 dicembre con un torneo aperto a tutti.

L'iniziativa nasce dall'interesse manifestato dai partecipanti agli incontri periodici di Biblioplay e punta a trasformare gli scacchi in un'occasione di incontro e condivisione tra persone di generazioni diverse. Oltre al divertimento, il gioco permette di allenare la concentrazione, la pazienza e il pensiero strategico, sviluppando anche la capacità di affrontare e risolvere problemi. Il corso è realizzato dall'Associazione Rimini Scacchi Asd in collaborazione con Debora Grossi, già moderatrice dei gruppi di lettura Rifugio letterario e Rifugio Teen.

Le lezioni si svolgeranno alle 17 nelle giornate di giovedì 31 ottobre, 7 novembre, 14 novembre e 21 novembre, nella sede della biblioteca comunale in viale Lazio 10. Al termine del percorso, venerdì 13 dicembre, spazio al torneo finale, in programma dalle 16. La partecipazione sarà aperta non soltanto a chi avrà seguito le lezioni, ma anche agli appassionati esterni che vorranno mettersi alla prova.La partecipazione al corso è gratuita, ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione.