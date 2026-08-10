Riccione, Da Vinci Lounge entra nella Top 100 delle migliori pizze del mondo

Il locale di Stefano Magro, Da Vinci Lounge Pizza Gourmet, conquista il 66° posto nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026 dopo soli tre anni dall’apertura

Da una piccola pizzeria d’asporto a Miramare fino al 66° posto tra le migliori pizzerie d’Italia. È il percorso di Stefano Magro, 34enne calabrese, Chef, Maestro Pizzaiolo e fondatore di Da Vinci Lounge Pizza Gourmet di Riccione, entrato nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026.

Un riconoscimento arrivato a soli tre anni dalla nascita del locale riccionese, ma che affonda le proprie radici in una storia professionale iniziata molto prima. Magro ha infatti cominciato a lavorare nella ristorazione a soli 14 anni, costruendo negli anni una formazione che lo ha portato a unire due mondi: quello della cucina e quello della pizza. "Per me la pizza non è mai stata soltanto acqua, farina e lievito. È una forma di espressione, attraverso la quale posso raccontare un’idea, lavorare sugli abbinamenti e trasmettere emozioni", racconta.

Cinque anni fa la prima svolta imprenditoriale, con l’acquisizione di una piccola pizzeria d’asporto a Miramare, trasformata in Da Vinci – L’Arte del Gusto. Un progetto che negli anni è cresciuto, anche grazie alle esperienze maturate da Magro come istruttore della Pizza Italiana Academy e partner del Molino Quaglia, fino ad arrivare alla nascita del locale di Riccione. "Non volevo semplicemente una pizzeria più grande – spiega Magro – ma un locale nel quale poter mettere insieme ciò che avevo costruito negli anni e far convivere realmente la mia esperienza da Chef con quella da Maestro Pizzaiolo".

Nel menu la pizza resta protagonista, ma accanto trovano spazio burger artigianali e carni selezionate cotte alla griglia, all’interno di una proposta che punta a mettere sullo stesso piano cucina e pizzeria. Una filosofia racchiusa anche nello slogan del locale: "Dipingiamo il gusto".

Ora arriva la Top 100 italiana, elaborata attraverso il Best Pizza Index, che prende in considerazione diversi elementi legati all’esperienza, alla reputazione e al posizionamento delle pizzerie."Essere al 66° posto in Italia è un’emozione enorme, ma il vero traguardo per me è esserci arrivati al terzo anno di attività", sottolinea Magro. Un risultato che lo Chef e Maestro Pizzaiolo non considera però un punto di arrivo.

"Questo riconoscimento non è soltanto mio, ma appartiene a tutta la squadra di Da Vinci Lounge Pizza Gourmet. E poi ci sono i clienti, ai quali va il mio grazie più grande. Sono loro che ci hanno dato fiducia e che continuano a sceglierci". Dalla piccola pizzeria di Miramare alla Top 100 nazionale, il percorso è durato cinque anni. "Non considero la Top 100 un punto di arrivo – conclude Magro – ma una responsabilità e uno stimolo a continuare a studiare, ricercare e migliorare. La soddisfazione più grande rimane vedere un cliente uscire dal Da Vinci con il sorriso e con la voglia di tornare".