Riccione, dal Lungomare del Sole alle scuole: i progetti per Abissinia e Villa Alta

Il Comune fa il punto sui cantieri e sulle opere in programma. Il nuovo lungomare sarà pronto nella primavera 2027, mentre sono iniziati i lavori per interrare l'elettrodotto.

Il nuovo Lungomare del Sole, l'interramento dell'elettrodotto e gli interventi su strade, scuole e impianti sportivi. Sono alcuni dei temi affrontati dalla giunta di Riccione durante l'incontro con i residenti dei quartieri Abissinia e Villa Alta, organizzato lunedì sera all'Hotel Corallo nell'ambito del ciclo "Riccione cambia, costruiamola insieme".

Il progetto più atteso nella zona sud è quello del Lungomare del Sole, un percorso di due chilometri collegato alla Ciclovia Adriatica e senza barriere architettoniche. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2027. Durante l'assemblea si è parlato anche della recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna sui parcheggi interrati del cosiddetto Lungomare 2. La sindaca Daniela Angelini e l'assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi hanno assicurato che è stato predisposto un piano di copertura finanziaria e che non sono previsti tagli ai servizi essenziali o ai cantieri strategici. All'Abissinia sono stati illustrati i lavori sulle strade e sui marciapiedi, il rinnovo della rete acquedottistica e gli interventi sulla sosta, con nuovi parcheggi a spina di pesce per recuperare posti auto assorbiti dal cantiere del lungomare. Tra le opere citate anche la riqualificazione di viale Cesare Battisti, in attesa del via libera per la messa in sicurezza idraulica del sottopasso.

A Villa Alta sono invece iniziati i lavori per l'interramento dell'elettrodotto. Il Comune ha inoltre ricordato il rifacimento di diverse strade e gli interventi sulle reti idriche. Sul fronte scolastico e sportivo, sono state completate la nuova scuola e la palestra in viale Tre Baci, mentre è prevista a breve l'inaugurazione della palestra di viale Ionio. Sono partiti anche i lavori di ampliamento della palestra in viale Abruzzi. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di sicurezza, con il presidio della Polizia locale, gli street tutor e il potenziamento delle telecamere. «Stiamo costruendo la Riccione dei prossimi trent'anni», ha detto la sindaca Angelini, spiegando la scelta di incontrare direttamente i cittadini nei quartieri e ascoltarne le richieste.

Il calendario degli incontri proseguirà il 2 novembre con i quartieri Centro e Porto, al Palazzo del Turismo. Seguiranno Fontanelle il 4 novembre, Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano il 9 novembre, Marano e Spontricciolo il 23 novembre, Paese il primo dicembre, Punta dell'Est il 10 dicembre e Alba il 15 dicembre. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 20.45.