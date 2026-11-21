Blitz antidroga Oltre 4 kg di cocaina, ma anche un "tesoretto" di contanti e gioielli: arrestato a Rimini

Un 39enne è stato arrestato, le perquisizioni nella sua abitazione di Rimini e in un magazzino nel Cesenate ha portato ai sequestri operati dai Carabinieri

Un 39enne di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Rimini, che ha sequestrato oltre 4 kg di cocaina, del valore complessivo di 700.000 euro, oltre a 10.000 euro in contanti, gioielli e due Rolex. L'uomo era indagato da settimane e giovedì (19 novembre) è stato fermato alla guida della sua vettura, un Suv, all'altezza della zona Gros a Rimini. Nell'auto non c'era nulla di sospetto, ma la perquisizione della sua abitazione riminese ha permesso il rinvenimento di 10.000 euro in contanti, nascosti tra i vestiti, gioielli e due Rolex. In un magazzino in sua disponibilità, sito a San Mauro Pascoli, con l'ausilio dell'unità cinofila sono stati scoperti 4 kg di cocaina divisa in panetti, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il 39enne, difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, è ora in carcere a Forlì, a disposizione dell'autorità giudiziaria.