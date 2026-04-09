Riccione danza sotto le stelle: torna “Magia in Movimento”

Giovedì 20 giugno piazzale Roma si trasforma in un teatro a cielo aperto con uno spettacolo di danza unico, diretto da Kledi Kadiu e aperto a tutti.

Dopo aver incantato il pubblico nella sua prima edizione, Riccione si prepara a vivere una nuova, emozionante notte dedicata alla grande danza. Torna “Magia in Movimento”, lo spettacolo che trasforma il palco di piazzale Roma in un suggestivo teatro a cielo aperto dove il linguaggio universale del corpo si intreccia con l’energia della musica e la bellezza dell’arte.

L’appuntamento è per giovedì 20 giugno alle ore 22:00, nel cuore pulsante della città in una serata inserita nel palinsesto della Notte Rosa 2026. Un evento che porta davanti al mare uno degli appuntamenti più suggestivi e identitari dell’estate riccionese.

A firmare anche questa seconda edizione è sempre Kledi Kadiu, ballerino e coreografo di fama internazionale, ideatore e direttore artistico dello spettacolo. La sua visione trasforma la danza in racconto, emozione condivisa, esperienza collettiva capace di parlare a tutti, senza barriere.

Dopo il successo dello scorso anno, “Magia in Movimento” cresce e si evolve, ampliando il proprio respiro artistico e accogliendo nuove stelle. Ne nasce uno spettacolo ancora più ricco, capace di attraversare stili e sensibilità diverse, dal classico al contemporaneo fino alle contaminazioni più moderne.

Sul palco si alterneranno interpreti straordinari quali Giada Lini e Graziano Di Prima, ballerini professionisti di fama internazionale che porteranno tutta la forza e la sensualità delle danze latino-americane. Marianna Suriano, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma e Giacomo Castellana, solista dello stesso teatro che daranno vita all’eleganza e alla potenza della danza classica, Anbeta Toromani e Alessandro Macario, primi ballerini, offriranno una presenza scenica intensa e raffinata, Riva & Repele, danzatori e coreografi, rappresenteranno invece la dimensione più contemporanea e sperimentale della danza.

Ne emergerà un vero e proprio mosaico di talenti capaci di dare forma a uno spettacolo dinamico, coinvolgente e profondamente emozionale, in grado di sorprendere e conquistare un pubblico trasversale.

L’ingresso è libero con il pubblico seduto come a teatro per assistere ad uno spettacolo - evento che Kledi ha costruito, pensato e sognato per Riccione.









