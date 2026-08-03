Riccione, David Lazzari con Lo psicologo in tasca presenta la guida per comprendersi

Mercoledì alla Spiaggia 105 incontro con lo psicologo e psicoterapeuta. In mostra anche le opere di Beatrice Facchini

Una serata dedicata al benessere psicologico e alla cura di sé affacciati sul mare. Mercoledì 5 alle 21 la Spiaggia 105 di Riccione ospiterà la presentazione del libro "Lo psicologo in tasca. Benessere, equilibrio, salute" (Sperling & Kupfer), ultimo lavoro dello psicologo e psicoterapeuta David Lazzari. All'incontro, al quale prenderà parte anche la sindaca Daniela Angelini, si affiancherà una mostra con le opere dell'artista riccionese Beatrice Facchini, ispirate ai temi del volume.

Nel libro, Lazzari propone un percorso semplice e concreto per comprendere meglio il proprio mondo interiore e costruire un rapporto più equilibrato con emozioni, stress, relazioni e difficoltà della vita quotidiana. Attraverso esempi, riflessioni e suggerimenti pratici, l'autore spiega come il benessere psicologico non significhi assenza di problemi, ma capacità di riconoscere i propri bisogni, valorizzare le risorse personali e affrontare i cambiamenti con maggiore consapevolezza. L'opera si propone come uno strumento utile per promuovere il benessere quotidiano, favorire una maggiore conoscenza di sé e prendersi cura della propria salute in una prospettiva integrata.

David Lazzari è stato presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi fino all'aprile 2025 e ha diretto per molti anni il Servizio di psicologia dell'Azienda ospedaliera di Terni. Attualmente presiede l'Osservatorio benessere psicologico e salute Benèpsys ed è docente nei corsi post-laurea di diversi atenei italiani. Da anni si occupa del rapporto tra psiche, salute e qualità della vita ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.