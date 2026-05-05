Riccione Day a Oltremare 2.0: ingresso speciale per i residenti nella Festa della Mamma

Domenica 10 maggio biglietto a 10 euro per le famiglie riccionesi tra natura, spettacoli e attrazioni educative nel parco Costa Edutainment

Una domenica tutta dedicata alla natura, alle avventure da vivere con la famiglia e all’orgoglio cittadino. Domenica 10 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma, il parco Oltremare 2.0 di Riccione celebra la sua città con il Riccione Day: un’intera giornata di festa con ingresso speciale a 10 euro, per tutti i residenti nel Comune di Riccione (adulti e bambini). Come di consueto, l'accesso sarà gratuito per i bimbi sotto il metro d’altezza. Per usufruire della promozione sarà necessario presentare alle casse un documento d’identità valido che attesti la residenza.

Sarà una giornata ricca di emozioni e scoperte, dove le famiglie riccionesi potranno immergersi nei 110.000 mq di natura del parco. Dal fascino di Dolphins World con i tursiopi, alle dimostrazioni di volo a Raptors World con i maestosi rapaci, e dei colorati pappagalli di Parrots World, passando per i laghetti di Discovery Delta, Farm e le nuove attrazioni: la grotta di Speleos (per trasformarsi in veri speleologi), Genesis, Planet Theatre e Sapiens per scoprire l’evoluzione del Pianeta e dell’umanità. Un viaggio nel tempo e nello spazio che unisce intrattenimento e educazione, progetti di ricerca, conservazione e tutela.

“Siamo felici di aprire le porte di Oltremare 2.0 alla nostra città, con un biglietto speciale, in una data così significativa come la Festa della Mamma – dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment – Il Riccione Day 2026 rappresenta il nostro ringraziamento alla comunità che ci ospita e con cui condividiamo, anno dopo anno, anche progetti educativi e di sensibilizzazione ambientale. Oltremare 2.0 e Riccione sono un binomio inscindibile. Sono entrambi destinazione per migliaia di turisti, ogni stagione. Entrambi operano per la tutela del patrimonio naturale locale. Invitiamo tutte le famiglie riccionesi a trascorrere questa domenica speciale insieme a noi”.