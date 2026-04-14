Riccione, Debora Grossi presenta “La stagione dei matrimoni” alla Biblioteca comunale

Sabato 18 aprile l’autrice riminese incontra il pubblico nel giardino della biblioteca per raccontare il suo nuovo romanzo tra riti, emozioni e segreti d’amore

Sabato 18 aprile, Debora Grossi presenta al pubblico il suo ultimo romanzo “La stagione dei matrimoni” (Minerva Edizioni): un viaggio narrativo che esplora con sensibilità e brio il mondo delle promesse, tra sogni floreali e complessi intrecci di vita.

Il libro, in uscita in libreria domani, mercoledì 15 aprile, sarà presentato sabato prossimo alle 17 nel giardino della Biblioteca comunale (in caso di maltempo l’evento si sposterà nella sala conferenze). L’incontro sarà un appuntamento speciale condotto dalla giornalista Rita Celli che accompagnerà l’autrice nel racconto dei retroscena e delle ispirazioni che hanno dato vita all’opera.

Oltre alla presentazione del romanzo, l’appuntamento in biblioteca sarà un dialogo aperto e coinvolgente che permetterà di approfondire la trama del libro, soffermandosi sulle cerimonie e sui riti legati al matrimonio. Durante il pomeriggio, il pubblico verrà simbolicamente trasportato nell’atmosfera di una vera celebrazione: tra parole, suggestioni e letture scelte, l’autrice restituirà le emozioni e i retroscena del “grande giorno”, in un equilibrio raffinato tra riflessione e leggerezza.

L’evento, patrocinato dal Comune di Riccione, rappresenta un’occasione unica per scoprire in anteprima le tematiche di un’opera che promette di emozionare e far riflettere.

La sinossi del libro

Martina Portinari indossa il camice da farmacista solo per portare a termine il suo percorso di studi, ma a Portico di Romagna tutti la conoscono come la “Sacerdotessa dell’Amore”: la celebrante di matrimoni più richiesta dell’Appennino tosco-romagnolo. Chi desidera un rito simbolico unico si rivolge a lei, capace di dare voce a ogni storia con sensibilità e immaginazione. Martina nutre una profonda passione per i racconti d’amore, soprattutto quelli tragici.

Quando Elisabetta e Francesco la scelgono per celebrare le loro nozze, tra i tre nasce subito una forte complicità. Ma l’ombra di antichi segreti familiari emerge presto: Martina si ritrova coinvolta in una spirale di minacce e avvertimenti, mentre anche il suo equilibrio quotidiano in farmacia inizia a vacillare.

A rendere tutto ancora più complesso è Aurelio, affascinante fratello dello sposo e suo testimone, deciso a entrare nella vita della protagonista. Tra la “Biblioteca dei libri liberi” e i vicoli di un borgo sospeso tra realtà e leggenda, la carriera e il cuore della celebre sacerdotessa saranno messi a dura prova.